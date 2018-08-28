Глава Крыма рассчитывает на исчезновение пробок на керченской трассе

Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ рассчитывает, что после ввода в эксплуатацию первой очереди «Тавриды» на керченской трассе пропадут пробки. Об этом передает КрымИНФОРМ ссылаясь на совещание, которое прошло сегодня с участием спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея ИВАНОВА заявил глава Крыма.

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«Дорога эта была рассчитана на 12 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас идет нагрузка до 50 тысяч. В пять раз превышает все мыслимые нормы. Уверен, что даже с вводом в эксплуатацию в двухполосном варианте «Тарвиды» эта проблема снимется», – сказал глава РК.

Он также рассказал, что помимо новой трассы, на некоторых участках дороги можно будет использовать и старую дорогу, которая будет использоваться как вспомогательная и ее будут использовать в пиковые нагрузки.

На совещании также обсуждались и другие вопросы по транспортной инфраструктуре. Кроме «Тавриды» обсуждалось строительство железной дороги от Керчи до Джанкоя.

В ходе совещания, Сергей ИВАНОВ рассказал о своей поездки из Симферополя в Керчь и обратно и назвал ее ужасной.

«Два года назад, когда реконструкция этой дороги не начиналась, я имел «счастье» проехаться по этой дороге от Симферополя до Керчи и обратно. До сих пор хорошо помню. Это тихий ужас, особенно в районе Феодосии», – рассказал Сергей ИВАНОВ.

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