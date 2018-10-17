Глава Крыма рассказал о происходящем в Керчи

Сегодня около 12 часов дня в Керчи произошла страшная трагедия. На место происшествия выехал глава Республики Крым.

Сначала очевидцы происшествия предполагали, что в колледже взорвался газ, потом стало известно, что в образовательном учреждении произошло массовое убийство.

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На своей странице в социальной сети «Facebook» Сергей АКСЁНОВ прокомментировал увиденное им самим на территории Керченского политехнического колледжа:

«Трагедия колоссальная. На месте трагедии в Керчи продолжаются следственные действия. Развернут оперативный штаб, в задачи которого входит координация мероприятий, осуществляемых оперативными службами. Главная задача правительства Республики Крым на данный момент – оказать максимальное содействие родным и близким погибших и пострадавших. Республика возьмет расходы на себя».

Завтра по всему Крыму будут приспущены государственные флаги. В населенных пунктах будут оборудованы места, где крымчане смогут возложить цветы и почтить память погибших. Объявлен траур.

Предполагаемый убийца застрелился, это студент 4 курса, который учился в том же колледже. Его тело обнаружено в библиотеке на втором этаже.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Работают следственные органы, в городе находятся руководители федеральных и республиканских структур.

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