Глава Крыма утвердил новый план реконструкции Митридатской лестницы

Сергей Аксенов утвердил новую дорожную карту реконструкции Митридатской лестницы в Керчи. Об этом шла речь на совещании по вопросам реализации ФЦП в четверг, сообщает пресс-служба главы РК.

Глава Крыма отметил, что на объект назначен новый подрядчик, который должен устранить все допущенные ошибки.

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На объекте был сменен заказчик и будет проведено служебное расследование по факту допущенных ошибок. На время проведения служебного расследования от занимаемой должности отстранен первый заместитель председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Александр Евгеньевич Диденко.

По плану реконструкция Митридатской лестницы должна завершиться в 2019 году, реставрационные работы — в 2018 году.

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