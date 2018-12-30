Глава Крыма заявил, что угроз по безопасности Крыма нет

Глава Крыма рассказал, что крымчанам и гостям полуострова не стоит переживать по поводу повторных украинских провокаций. Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» рассказал глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ.

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«С точки зрения внешних угроз, на мой взгляд, никаких рисков нет. Враждебно настроено руководство той страны, а не украинский народ. Граждане Украины понимают, что Крым ушел навсегда и уже никогда не вернется, поэтому они сохраняют нормальные добрые отношения с крымчанами, приезжают к ним в гости. Но там сумасшедшее руководство. В военном отношении Крыму ничего не угрожает», — сказал глава Крыма.

Он подчеркнул, что для укрепления безопасности в регионе руководством страны были приняты обстоятельные меры, одной из которых является возведённый недавно на границе с Украиной 60-километрового барьерное сооружение.

«Это инженерное сооружение, которое позволяет оградить нас от нежелательных проникновений со стороны сопредельного государства различных диверсионных групп», — сказал он.

Сергей АКСЕНОВ также призвал крымчан не реагировать на «диванные войска» Украины, которые появляются при любой сложной ситуации на полуострове.