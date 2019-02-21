Глава республики посетил Керчьгортанс: Мельгазиев отстранен от должности (ВИДЕО)

Сергей АКСЕНОВ посетил предприятие «Керчьгортранс , в результате чего был отстранен от должности замглавы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ на время проведения служебного расследования.

«Только что с коллегами побывали на предприятии «Керчьгортранс». Ситуация тяжелая. Из 40 троллейбусов 24 находятся в аварийном состоянии – причем 10 из них вовсе не подлежат восстановлению. Принято решение в связи с создавшейся ситуацией отстранить от должности замглавы администрации Керчи Дилявера МЕЛЬЗАГИЕВА», — сказал Аксёнов на совещании.

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Сергей АКСЕНОВ подчеркнул, что решение принято, и об его отмене не может быть и речи.

« В течение двух недель должны быть сформированы планы реабилитации предприятия, решены вопросы по комплектации необходимой техникой, включая выделение 10 новых автобусов, проверено штатное расписание, поскольку на данный момент руководящий состав перенасыщен различными людьми. Также будет перепроверена средняя заработная плата на предприятии и рассмотрен вопрос выплаты премиальных рядовым сотрудникам», — написал на своей личной странице в «Facebook» Сергей АКСЕНОВ.

Через две недели Глава Крыма снова постетит предприятие для подведения итогов проверки.

Глава республики посетил Керчьгортанс: Мельгазиев отстранен от должности (ВИДЕО)