Главные достоинства шкафа-купе

Средства хранения всегда занимали видное место в доме. Только сложив большинство вещей в специальном «хранилище», можно добиться порядка в помещении. Самым распространённым из таких хранилищ является шкаф. При этом изделия с распашной дверной системой постепенно уступают дорогу более выгодным по ряду характеристик шкафам-купе. Именно купейный шкафчик и является олицетворением современной мебели для хранения.

Главная черта — универсальность

Пользователи подчёркивают универсальность данного изделия. Ведь шкаф-купе действительно можно размещать в помещении любого типа. Его внешний вид и характеристики не только соответствуют жилым помещениям, но и более чем уместны в условиях офиса. В этом несложно убедиться, посетив страничку fayni-mebli.com/шкафы-купе.html. В отношении дизайна это один из самых вариативных предметов мебели.

Основные достоинства

Придя на смену габаритным аналогам советских времён, современные шкафы-купе стали открытием для отечественного потребителя.

Оказалось, что вовсе не обязательно делать перепланировку интерьера под новый шкаф. Изделие может идеально вписаться в уже существующую обстановку. Среди прочих достоинств купейных шкафов:

высокая интерьерная сочетаемость;

возможность выбора конструкции;

эргономичность;

отличный функционал;

ценовая вариативность.

Каждый из перечисленных тезисов подтверждён на деле. Об этом пойдёт речь в дальнейшем материале.

Сочетаемость

Прежде всего, шкаф-купе относится к так называемой мебели на заказ. Данное изделие можно выбрать из уже готовых фабричных моделей. Но можно также воспользоваться услугами дизайнера, который поможет создать новый шкаф с учётом всех пожеланий заказчика.

Выбор конструкции

Все купейные шкафчики делятся на корпусные и встроенные. Если в помещении дефицит пространства, можно выбрать встроенный тип, без задней стенки. Он будет вмонтирован в специальную нишу. Стандартным и, наверное, оптимальным решением является корпусный шкаф.

Эргономичность

Использование дверей купейного типа позволяет сэкономить пространство в помещении. Раздвижной принцип действия дверей позволяет ставить изделие почти вплотную к другим предметам интерьера. Они не будут мешать друг другу.

Функционал

Несмотря на компактность, шкаф-купе ничем не уступает обычному шкафчику в вопросах вместимости и внутреннего оснащения. Здесь всё так же много полочек и ящичков, в наличии ригель для вешалок и прочие стандартные элементы.

Ценовая вариативность

Ценовая политика производителей в отношении купейных шкафов весьма гибкая. В данном сегменте можно найти как модели бюджетного класса, так и дорогостоящие Hi-End решения.

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