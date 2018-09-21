Главные новости для многодетных родителей: со временем отпуска они теперь могут определяться сами

Главные новости социальной политики страны пришли из Госдумы РФ, где прошло второе чтение законопроекта, по которому многодетные отцы и матери могут воспользоваться отпуском в любой период времени по своему усмотрению. Это касается россиян, воспитывающих троих и более детей. Теперь они самостоятельно могут определять время, когда брать отпуск. Работодатели не смогут им отказывать.

По ныне действующему Трудовому кодексу, отпуска предоставляются согласно заранее разработанным и утвержденным руководителем предприятия или организации графикам. Также при этом учитывается мнение профсоюза.

Главные новости страны рассказывают о поправках, по которым многодетные отцы и матери могут самостоятельно определять, какой период времени им удобен для оплачиваемого отпуска. Теперь они могут воспользоваться своим приоритетным правом. По словам главы Госдумы РФ Вячеслава Володина, благодаря этой социальной инициативе многодетные семьи получат возможность отдыхать вместе в удобный для них период времени. Также он сказал, что Владимир Путин выделил перечень первоочередных задач по укреплению российских семей и защите подрастающего поколения.

В Госдуме было проведено специальное заседание, на котором обсуждался данный проект закона с «непростой судьбой» по выражению Володина. Он отметил, что правительство поддержало эту инициативу депутатов, благодаря чему законопроект был вынесен на второе чтение.

Поправки к Трудовому кодексу уточняют, что во внимание берутся дети, возрастом до двенадцати лет. По словам руководителя комитета Государственной думы по вопросам семьи Тамары Плетневой, работавшей над написанием проекта нового закона, многодетные семьи, в которых есть маленькие дети, теперь смогут сами определяется со временем для отдыха, а подростков родители могут направлять в детские лагеря и туристические походы. Работодатели будут обязаны считаться со своими многодетными работниками, которых на самом деле на отдельно взятом предприятии или в организации немного.

Когда проходило второе чтение, депутат от «Единой России» Виталий Милонов спросил: коснется ли данная норма законодательства многодетных парламентариев?

Спикер Государственной думы дал на этот вопрос своего коллеги отрицательный ответ, так как согласно принятому во втором чтении законопроекту, речь идет о родителях, работающих по трудовому договору. Депутаты же должны трудиться ради людей, жертвовать для этого своим личным временем и руководствоваться внутренним желанием.

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