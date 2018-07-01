Главные новости Керчи за минувшую неделю

Завтра в Керчи начнется новая рабочая неделя, а это значит, что время подводить итоги прошедшей. Какой стала неделя с 25 июня по 1 июля 2018 года в городе, вспомним вместе с КерчьИНФО.
Журналистам КерчьИНФО удалось пообщаться с заместителем главы администрации Керчи Евгением АДАМЕНКО. Мы узнали много нового и интересного, чем и поделились с вами.
Инфраструктура Митридата: туалеты, торговля, парковка и электрокары
В чем проблема ливневой канализации в Керчи и как ее решить?
На этой неделе в Керчи возникли проблемы с водоснабжением. В целом, эта проблема — общекрымская. Власти Республики нашли решение.
Редакция сайта КерчьИНФО уже не в первый раз обращает внимание общественности на разрушающиеся дороги в городе.
Доездились! Керченский мост с грифонами находится в предаварийном состоянии
Уходящая неделя была особенно «богата» на новости со строительной площадки трассы федерального значения «Таврида».
На строительной площадке «Тавриды» найден неразграбленный некрополь скифов
Ну и напоследок — традиционные новости Крымского моста.
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