Главные новости Керчи за минувшую неделю

Главные новости Керчи за минувшую неделю

Завтра в Керчи начнется новая рабочая неделя, а это значит, что время подводить итоги прошедшей. Какой стала неделя с 25 июня по 1 июля 2018 года в городе, вспомним вместе с КерчьИНФО.

Журналистам КерчьИНФО удалось пообщаться с заместителем главы администрации Керчи Евгением АДАМЕНКО. Мы узнали много нового и интересного, чем и поделились с вами.

Инфраструктура Митридата: туалеты, торговля, парковка и электрокары

В чем проблема ливневой канализации в Керчи и как ее решить?

 

На этой неделе в Керчи возникли проблемы с водоснабжением. В целом, эта проблема — общекрымская. Власти Республики нашли решение.

Найдено решение проблемы с водой в Крыму

Редакция сайта КерчьИНФО уже не в первый раз обращает внимание общественности на разрушающиеся дороги в городе.

Доездились! Керченский мост с грифонами находится в предаварийном состоянии

Уходящая неделя была особенно «богата» на новости со строительной площадки трассы федерального значения «Таврида».

На строительной площадке «Тавриды» найден неразграбленный некрополь скифов

Зачем нужны новые автовокзалы на трассе «Таврида»?

Ну и напоследок — традиционные новости Крымского моста.

На Крымском мосту перекрыто движение: что случилось?

Ж/Д подходы к Крымскому мосту: фото 26 июня

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