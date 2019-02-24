Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Последние выходные февраля удивили керчан морозом и снегопадом, однако зиме не удастся победить уже весеннего пения птиц, пробуждения природы и чувств в людских сердцах. Меньше, чем через неделю в город придёт весна, и всё вокруг засияет яркими красками.

Это воскресенье вовсе не порадовало гостей и жителей маленького уютного городка на востоке Крымского полуострова хорошей погодой, но в этот день всегда есть возможность интересно провести время, читая постоянную рубрику КерчьИНФО «Главные новости Керчи за прошедшую неделю».

Начнём по порядку!

В понедельник, 18 февраля, природоохранная прокуратура и Росприроднадзор выявили многочисленные нарушения по вопросу добычи шламов из Верхне-Чурбашского хвостохранилища.

Всего за месяц в Крыму подорожали топливо, платные услуги, некоторые продукты питания и непродовольственные товары.

Численность официально зарегистрированных безработных в Крыму значительно увеличилась по сравнению с декабрем 2018 года.

В месте пересечения трассы «Таврида» и железнодорожных путей планируется построить оптово-распределительный центр.

Завершилось голосование по программе «Формирование комфортной городской среды».

Совсем недавно во всех городах и районах Крыма ответственным за вывоз мусора стал единый региональный оператор. Им является ГУП РК «Крымэкоресурсы». В связи с данным изменением, у крымчан возникло множество вопросов. Специалисты дали на них ответы.

В честь пятилетия присоединения Республики Крым и Севастополя к России и в знак протеста санкций для спортсменов пройдет марафон. Откроет забег настоящий гоночный болид и промчится по Крымскому мосту на огромной скорости. Планируется что в марафоне примут участие 2019 человек.

Керчь готовится принять участие в V Ялтинском международном экономическом форуме, почетными гостями которого в 2019 году станут делегации из Сирии и Франции, заинтересованные реализовывать экономические проекты в Крыму.

Весной в Крыму состоится Всероссийская акция «На работу на велосипеде». Керчан призывают приехать на работу на двухколесном транспортном средстве.

Водители большегрузов по какой-то причине закрывают госномер от камер на Крымском мосту.

В Керчи 1 марта пройдет выставка «Сирийский перелом». На выставке можно будет увидеть более 10 открытых железнодорожных платформ с образцами трофейной техники, «исторический» вагон и многое другое.

Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ приехал в Керчь с рабочим визитом. Он посетил предприятие «Керчьгортранс, в результате чего был отстранен от должности замглавы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ на время проведения служебного расследования.

Еще одна больница в Керчи находится в непригодном состоянии. Принято решение о закрытие медицинского учреждения к весне этого года.

21 февраля 2019 года на судостроительном заводе «Залив» состоялось торжественная церемония спуска нового поисково-спасательного судна.

Известна дата прибытия первого поезда с материка в Крым.

Глава Крыма хочет направить в Правительство России предложение к возврату системы жилищно-эксплуатационных контор.

На озеленение города из бюджета выделено более 6 000 000 рублей – в этом направлении запланирован большой объем работ. Кроме того, в планах озеленения города – высадка живой изгороди в виде фразы «Город-герой Керчь».

Министр иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН сообщил о планах Киева организовать новый поход кораблей ВМС через Керченский пролив с привлечением иностранных военных.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму неуклонно растет. Неделю назад эпидемический порог на полуострове был превышен уже более, чем на 28%.

Также в Керчи наблюдается рост подростковой преступности. За 2018 год на территории города 27 несовершеннолетних совершили 43 преступления.

В этом году будет отремонтировано 46 600 квадратных метров керченских дорог, а также работы по ямочному ремонту, нанесению разметки и обозначению пешеходных переходов на основных улицах города и установка и замена барьерного и турникетного ограждения, дорожных знаков и автопавильонов.

На литературном вечере член Общественного совета Керчи, заслуженный работник туризма Украины, экскурсовод высшей категории, керченский краевед Эдуард ДЕСЯТОВ представил свою новую книгу «Книга о Керчи. В хронике одной жизни».

Также не обошлось без ДТП. Команда КерчьИНФО предлагает подборку аварий в Керчи и самых масштабных ДТП на крымских трассах, случившихся на прошедшей неделе.