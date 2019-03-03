Подходят к концу первые выходные уже наступившей весны. И хотя погода за окном еще совсем не весенняя, синоптики обещают уже с завтрашнего дня долгожданное тепло и повышение температуры.
А редакция КерчьИНФО подводит итоги последней недели фераля и первых мартовских дней, и представляет вниманию читателей традционную подборку самых интересных новостей за минувшие семь дней.
Как будет выглядеть сквер у кинотеатра по улице Советской?
В Керчи разработали дизайн-проект сквера у кинотеатра по улице Советской (ФОТО)
В этом году планируется создать дополнительные парковочные места в Керчи.
В Керчи предоставилась возможность сделать бесплатное экстракорпоральное оплодотворение по квотам.
Жители поселка Курортного обращаются за помощью к Главе Республики Крым.
Жители Курортного приглашают Сергея Аксенова скоротать дождливые деньки (ВИДЕО)
Молодым преподователям в Крыму обещают начать доплачивать уже с апреля этого года.
Из-за пожара многодетная семья из Аджимушкая осталась без крова.
Какие приказы АКСЕНОВА должны быть выполнены в течение двух недель? Топ-10 поручений Главы Республики по ситуации в Керчи.
Керчане остались недовольны встречей с начальником контрольно-ревизионного управления Госкомитета по ценам и тарифам РК Еленой НАРИЖНОЙ и директором «Керчьтеплокоммунэнерго» Владимиром БУБЛИКОМ.
Знаменитый памятник в Героевке, возведенный в честь Эльтигенского десанта, разрушается.
ГУП РК «Крымские морские порты», куда входят и три керченских предприятия, будет реорганизовано.
По поручению Сергея Аксёнова оптимизируют работу «Крымских морских портов»
Три новеньких машины «скорой помощи» с современным оснащением передали Керчи.
Как отличить мошенников от настоящих работников «Крымэнерго»: рекомендации керчанам.
Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» рассказали керчанам, как «вычислить» мошенников
Украинских правоохранителей хотят привлечь к ответственности за незаконность действий в отношении российских военных после инцидента в Керченком проливе.
В России завели уголовное дело на украинских правоохранителей после инцидента в Керченском проливе
Керчанам станут более доступны лекарства за счет открытия в городе государственных аптек.
Об очередном подорожании бензина сообщили в Министерстве энергетики России.
Недавно вернувшийся из «украинского плена», капитан судна «Норд» Владимир ГОРБЕНКО хочет снова вернуться к работе.
Ситуация с корью в Крыму обостряется — стоит ли опасаться керчанам?
Украина решила больше не продавать захваченное керченское судно «Норд».
Отказались от попыток продать: что будет с керченским судном «Норд»?
В Керчи в 2019 году частично решат проблему с нехваткой мест в детских садах.
Керчанам разъяснили, что входит в оплату за отопление, и почему в городе такой дорогой тариф.
До 17 рублей поднимут оплату за проезд в керченских маршрутных такси.
Крымский мост за минувшую зиму обсепечил бесперебойную связь между полуостровом и материковой частью: по нему проехало свыше полумиллиона автомобилей
По Крымскому мосту за зиму проехало более полумиллиона автомобилей (ФОТО)
На маршруты в Керчи добавят новые единицы техники: троллейбусы и НЕФАЗы.
Незаконно установленные билборды с рекламой в Керчи демонтируют в ближайшее время.
МУП «КП «Аршинцево», длительное время не справляющееся со своими обязанностями, обязали передать жилой фонд, находящийся в ее подчинении, управляющей компании «ЖилсервисКерчь».
Жилой фонд «КП «Аршинцево» передают управляющей компании «ЖилсервисКерчь»
Президента России пригласили на открытие подстанции, обеспечивающей электроэнергией железнодрожную тягу для Крымского моста и Тамани.
Самые нелепые и абсурдные новости про Крымский мост: редакция КерчьИНФО сделала подборку «фейков» о знаменитой стройке.
По ржавому Крымскому мосту никто не едет: подборка фейковых новостей о «стройке века»
Знаменитую передвижную выставку трофейной техники «Сирийский перелом» в Керчи посетило несколько тысяч человек.
В Керчи из Симферополя прибыли новые троллейбусы, которые скоро выйдут на линию.
Керчане смогут сфотографироваться в новой фотозоне на площади Ленина, посвященной пятилетию Крымской весны.
Запланированный в честь пятилетия «Крымской весны» забег легкоатлетов по Крмыскому мосту перенесли из-за опасения провокаций.
Опасаются провокаций? Праздничный забег легкоатлетов по Крымскому мосту отменяется
Глава администрации Керчи встретился с жителями поселка Героевское и пообещал им решить насущные проблемы.
Проблемы в Героевке будут решены? Поселок посетили представители горадминистрации
Еще один керченский сквер сможет принять участие в ФЦП «Формирование комфортной городской среды» и подать заявку на благоустройство.
Нарушителей ПДД на трассе «Таврида» начнут фиксировать камеры фото-видеофиксации.
ДТП станет меньше? На трассе «Таврида» начинают работать камеры фото-видеофиксации
На крымских дорогах по-прежнему продолжает происходить множество аварий. Команда КерчьИНФО предлагает подборку аварий в Керчи и самых масштабных ДТП на крымских трассах, случившихся на прошедшей неделе.