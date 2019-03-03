Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Подходят к концу первые выходные уже наступившей весны. И хотя погода за окном еще совсем не весенняя, синоптики обещают уже с завтрашнего дня долгожданное тепло и повышение температуры.

А редакция КерчьИНФО подводит итоги последней недели фераля и первых мартовских дней, и представляет вниманию читателей традционную подборку самых интересных новостей за минувшие семь дней.

Как будет выглядеть сквер у кинотеатра по улице Советской?

В Керчи разработали дизайн-проект сквера у кинотеатра по улице Советской (ФОТО)

В этом году планируется создать дополнительные парковочные места в Керчи.

В центре Керчи появится парковка

В Керчи предоставилась возможность сделать бесплатное экстракорпоральное оплодотворение по квотам.

Керчанки смогут сделать процедуру ЭКО совершенно бесплатно

Жители поселка Курортного обращаются за помощью к Главе Республики Крым.

Жители Курортного приглашают Сергея Аксенова скоротать дождливые деньки (ВИДЕО)

Молодым преподователям в Крыму обещают начать доплачивать уже с апреля этого года.

В Крыму молодые педагоги получат надбавку к зарплате

 

Из-за пожара многодетная семья из Аджимушкая осталась без крова.

В Аджимушкае у многодетной семьи почти дотла сгорел дом

Какие приказы АКСЕНОВА должны быть выполнены в течение двух недель? Топ-10 поручений Главы Республики по ситуации в Керчи.

10 приказов Аксенова, которые изменят Керчь

Керчане остались недовольны встречей с начальником контрольно-ревизионного управления Госкомитета по ценам и тарифам РК Еленой НАРИЖНОЙ и директором «Керчьтеплокоммунэнерго» Владимиром БУБЛИКОМ.

Почему в Керчи дорогое отопление?

Знаменитый памятник в Героевке, возведенный в честь Эльтигенского десанта, разрушается.

Памятник «Парус» в Керчи рассыпается на глазах (ФОТО)

ГУП РК «Крымские морские порты», куда входят и три керченских предприятия, будет реорганизовано.

По поручению Сергея Аксёнова оптимизируют работу «Крымских морских портов»

Три новеньких машины «скорой помощи» с современным оснащением передали Керчи.

В Керчи появились новые машины «скорой помощи»

Как отличить мошенников от настоящих работников «Крымэнерго»: рекомендации керчанам.

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» рассказали керчанам, как «вычислить» мошенников

Украинских правоохранителей хотят привлечь к ответственности за незаконность действий в отношении российских военных после инцидента в Керченком проливе.

В России завели уголовное дело на украинских правоохранителей после инцидента в Керченском проливе

Керчанам станут более доступны лекарства за счет открытия в городе государственных аптек.

До конца года в Керчи откроют три государственные аптеки

Об очередном подорожании бензина сообщили в Министерстве энергетики России.

На сколько подорожает бензин в этом году?

Недавно вернувшийся из «украинского плена», капитан судна «Норд» Владимир ГОРБЕНКО хочет снова вернуться к работе.

Капитан керченского «Норда» снова готов выйти в море

Ситуация с корью в Крыму обостряется — стоит ли опасаться керчанам?

Ситуация с корью в Керчи в 2019 году

Украина решила больше не продавать захваченное керченское судно «Норд».

Отказались от попыток продать: что будет с керченским судном «Норд»?

В Керчи в 2019 году частично решат проблему с нехваткой мест в детских садах.

Очередь в детские сады: в Керчи создать около 1 000 мест

Керчанам разъяснили, что входит в оплату за отопление, и почему в городе такой дорогой тариф.

Как формируется тариф на отопление в Керчи?

До 17 рублей поднимут оплату за проезд в керченских маршрутных такси.

В Керчи подорожает проезд в маршрутках

Крымский мост за минувшую зиму обсепечил бесперебойную связь между полуостровом и материковой частью: по нему проехало свыше полумиллиона автомобилей

По Крымскому мосту за зиму проехало более полумиллиона автомобилей (ФОТО)

На маршруты в Керчи добавят новые единицы техники: троллейбусы и НЕФАЗы.

В Керчи усилят маршруты 19 и 6

Незаконно установленные билборды с рекламой в Керчи демонтируют в ближайшее время.

В Керчи уберут наружную рекламу

МУП «КП «Аршинцево», длительное время не справляющееся со своими обязанностями, обязали передать жилой фонд, находящийся в ее подчинении, управляющей компании «ЖилсервисКерчь».

Жилой фонд «КП «Аршинцево» передают управляющей компании «ЖилсервисКерчь»

Президента России пригласили на открытие подстанции, обеспечивающей электроэнергией железнодрожную тягу для Крымского моста и Тамани.

Путин намерен посетить подстанцию около Крымского моста

Самые нелепые и абсурдные новости про Крымский мост: редакция КерчьИНФО сделала подборку «фейков» о знаменитой стройке.

По ржавому Крымскому мосту никто не едет: подборка фейковых новостей о «стройке века»

Знаменитую передвижную выставку трофейной техники «Сирийский перелом» в Керчи посетило несколько тысяч человек.

В Керчи прошла выставка «Сирийский перелом» (ФОТО)

В Керчи из Симферополя прибыли новые троллейбусы, которые скоро выйдут на линию.

В Керчь едут троллейбусы из Симферополя

Керчане смогут сфотографироваться в новой фотозоне на площади Ленина, посвященной пятилетию Крымской весны.

В центре Керчи установили фотозону

Запланированный в честь пятилетия «Крымской весны» забег легкоатлетов по Крмыскому мосту перенесли из-за опасения провокаций.

Опасаются провокаций? Праздничный забег легкоатлетов по Крымскому мосту отменяется

 

Глава администрации Керчи встретился с жителями поселка Героевское и пообещал им решить насущные проблемы.

Проблемы в Героевке будут решены? Поселок посетили представители горадминистрации

 

Еще один керченский сквер сможет принять участие в ФЦП «Формирование комфортной городской среды» и подать заявку на благоустройство.

В Керчи может появиться еще одна «зеленая зона»

Нарушителей ПДД на трассе «Таврида» начнут фиксировать камеры фото-видеофиксации.

ДТП станет меньше? На трассе «Таврида» начинают работать камеры фото-видеофиксации

На крымских дорогах по-прежнему продолжает происходить множество аварий. Команда КерчьИНФО предлагает подборку аварий в Керчи и самых масштабных ДТП на крымских трассах, случившихся на прошедшей неделе.

Недельная подборка ДТП на крымских трассах

 

 

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