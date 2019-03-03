Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Подходят к концу первые выходные уже наступившей весны. И хотя погода за окном еще совсем не весенняя, синоптики обещают уже с завтрашнего дня долгожданное тепло и повышение температуры.

А редакция КерчьИНФО подводит итоги последней недели фераля и первых мартовских дней, и представляет вниманию читателей традционную подборку самых интересных новостей за минувшие семь дней.

Как будет выглядеть сквер у кинотеатра по улице Советской?

В этом году планируется создать дополнительные парковочные места в Керчи.

В Керчи предоставилась возможность сделать бесплатное экстракорпоральное оплодотворение по квотам.

Жители поселка Курортного обращаются за помощью к Главе Республики Крым.

Молодым преподователям в Крыму обещают начать доплачивать уже с апреля этого года.

Из-за пожара многодетная семья из Аджимушкая осталась без крова.

Какие приказы АКСЕНОВА должны быть выполнены в течение двух недель? Топ-10 поручений Главы Республики по ситуации в Керчи.

Керчане остались недовольны встречей с начальником контрольно-ревизионного управления Госкомитета по ценам и тарифам РК Еленой НАРИЖНОЙ и директором «Керчьтеплокоммунэнерго» Владимиром БУБЛИКОМ.

Знаменитый памятник в Героевке, возведенный в честь Эльтигенского десанта, разрушается.

ГУП РК «Крымские морские порты», куда входят и три керченских предприятия, будет реорганизовано.

Три новеньких машины «скорой помощи» с современным оснащением передали Керчи.

Как отличить мошенников от настоящих работников «Крымэнерго»: рекомендации керчанам.

Украинских правоохранителей хотят привлечь к ответственности за незаконность действий в отношении российских военных после инцидента в Керченком проливе.

Керчанам станут более доступны лекарства за счет открытия в городе государственных аптек.

Об очередном подорожании бензина сообщили в Министерстве энергетики России.

Недавно вернувшийся из «украинского плена», капитан судна «Норд» Владимир ГОРБЕНКО хочет снова вернуться к работе.

Ситуация с корью в Крыму обостряется — стоит ли опасаться керчанам?

Украина решила больше не продавать захваченное керченское судно «Норд».

В Керчи в 2019 году частично решат проблему с нехваткой мест в детских садах.

Керчанам разъяснили, что входит в оплату за отопление, и почему в городе такой дорогой тариф.

До 17 рублей поднимут оплату за проезд в керченских маршрутных такси.

Крымский мост за минувшую зиму обсепечил бесперебойную связь между полуостровом и материковой частью: по нему проехало свыше полумиллиона автомобилей

На маршруты в Керчи добавят новые единицы техники: троллейбусы и НЕФАЗы.

Незаконно установленные билборды с рекламой в Керчи демонтируют в ближайшее время.

МУП «КП «Аршинцево», длительное время не справляющееся со своими обязанностями, обязали передать жилой фонд, находящийся в ее подчинении, управляющей компании «ЖилсервисКерчь».

Президента России пригласили на открытие подстанции, обеспечивающей электроэнергией железнодрожную тягу для Крымского моста и Тамани.

Самые нелепые и абсурдные новости про Крымский мост: редакция КерчьИНФО сделала подборку «фейков» о знаменитой стройке.

Знаменитую передвижную выставку трофейной техники «Сирийский перелом» в Керчи посетило несколько тысяч человек.

В Керчи из Симферополя прибыли новые троллейбусы, которые скоро выйдут на линию.

Керчане смогут сфотографироваться в новой фотозоне на площади Ленина, посвященной пятилетию Крымской весны.

Запланированный в честь пятилетия «Крымской весны» забег легкоатлетов по Крмыскому мосту перенесли из-за опасения провокаций.

Глава администрации Керчи встретился с жителями поселка Героевское и пообещал им решить насущные проблемы.

Еще один керченский сквер сможет принять участие в ФЦП «Формирование комфортной городской среды» и подать заявку на благоустройство.

Нарушителей ПДД на трассе «Таврида» начнут фиксировать камеры фото-видеофиксации.

На крымских дорогах по-прежнему продолжает происходить множество аварий. Команда КерчьИНФО предлагает подборку аварий в Керчи и самых масштабных ДТП на крымских трассах, случившихся на прошедшей неделе.