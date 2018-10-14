Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Ещё одна неделя октября практически подошла к своему концу и поэтому, редакция КерчьИНФО спешит поделиться с вами самыми главными новостями, которые произошли на этой неделе. Начнём!

Начало недели ознаменовалось новым рекордом для Крымского моста: по нему за первую неделю октября проехало 10 000 грузовиков.

Редакция КерчьИНФО не может просто взять и не сфотографировать Крымский мост, когда путешествует из Керчи до Тамани. Представляем вашему вниманию небольшой фоторепортаж о Крымском мосту.

Следующей приятной новостью для всех людей, которые хотят посетить Крым зимой, стало то, что автодорога по Крымскому мосту готова к зимнему периоду.

Украина в свою очередь не перестаёт удивлять и новым апофеозом стало то, что по факту строительства Крымского моста возбуждено уголовное дело.

В Керчи в начале этой недели начали устраивать насыпь для Ж/Д подхода к Крымскому мосту и кое-где уже появились первые шпалы.

А вот в Багерово, чтобы построить Ж/Д подходы снесли гаражи

Новая строящаяся трасса «Таврида» тоже отметилась на этой неделе: под Белогорском построен еще один участок автодороги.

На этой неделе снова начали говорить об Армянске. Там ситуацию стабильная. По крайней мере так говорят экологи.

К сожалению эта неделя не обошлась и без ДТП на дорогах Крыма.

Керченский пролив также не остался без внимания на этой недели, ведь именно в нём на этой недели сухогруз сел на мель.

Ну, а закончим нашу рубрику новостями из Керчи.

На внеочередной 100 сессия первого созыва Керченского горсовета, где утвердили Генплан по нашему городу.

Также появился и график отключения электроэнергии в городе.

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