Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Ещё одна неделя октября практически подошла к своему концу и поэтому, редакция КерчьИНФО спешит поделиться с вами самыми главными новостями, которые произошли на этой неделе. Начнём!
Начало недели ознаменовалось новым рекордом для Крымского моста: по нему за первую неделю октября проехало 10 000 грузовиков.
10 тысяч грузовиков проехали по Крымскому мосту за первую неделю октября (ВИДЕО)
Редакция КерчьИНФО не может просто взять и не сфотографировать Крымский мост, когда путешествует из Керчи до Тамани. Представляем вашему вниманию небольшой фоторепортаж о Крымском мосту.
Следующей приятной новостью для всех людей, которые хотят посетить Крым зимой, стало то, что автодорога по Крымскому мосту готова к зимнему периоду.
Украина в свою очередь не перестаёт удивлять и новым апофеозом стало то, что по факту строительства Крымского моста возбуждено уголовное дело.
По факту строительства Крымского моста возбуждено уголовное дело
В Керчи в начале этой недели начали устраивать насыпь для Ж/Д подхода к Крымскому мосту и кое-где уже появились первые шпалы.
В Керчи устраивают насыпь для Ж/Д подхода к Крымскому мосту (ВИДЕО и ФОТО)
В Керчи появились первые шпалы Ж/Д подхода к Крымскому мосту (ФОТО и ВИДЕО)
А вот в Багерово, чтобы построить Ж/Д подходы снесли гаражи
Из-за строительства Ж/Д подходов к Крымскому мосту в Багерово снесли гаражи (ФОТО)
Новая строящаяся трасса «Таврида» тоже отметилась на этой неделе: под Белогорском построен еще один участок автодороги.
На этой неделе снова начали говорить об Армянске. Там ситуацию стабильная. По крайней мере так говорят экологи.
Министерство экологии: ситуация в Армянске является стабильной
К сожалению эта неделя не обошлась и без ДТП на дорогах Крыма.
Страшное ДТП в Крыму: электричка въехала в отечественный автомобиль (ФОТО)
Керченский пролив также не остался без внимания на этой недели, ведь именно в нём на этой недели сухогруз сел на мель.
В районе Керченского пролива сухогруз получил пробоину: подробности (ВИДЕО)
Ну, а закончим нашу рубрику новостями из Керчи.
На внеочередной 100 сессия первого созыва Керченского горсовета, где утвердили Генплан по нашему городу.
Также появился и график отключения электроэнергии в городе.