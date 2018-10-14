Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Ещё одна неделя октября практически подошла к своему концу и поэтому, редакция КерчьИНФО спешит поделиться с вами самыми главными новостями, которые произошли на этой неделе. Начнём!

Начало недели ознаменовалось новым рекордом для Крымского моста: по нему за первую неделю октября проехало 10 000 грузовиков.

10 тысяч грузовиков проехали по Крымскому мосту за первую неделю октября (ВИДЕО)

Редакция КерчьИНФО не может просто взять и не сфотографировать Крымский мост, когда путешествует из Керчи до Тамани. Представляем вашему вниманию небольшой фоторепортаж о Крымском мосту.

От Керчи до Тамани по Крымскому мосту (ФОТО)

Следующей приятной новостью для всех людей, которые хотят посетить Крым зимой, стало то, что автодорога по Крымскому мосту готова к зимнему периоду.

Автотрасса по Крымскому мосту подготовлена к зиме

Украина в свою очередь не перестаёт удивлять и новым апофеозом стало то, что по факту строительства Крымского моста возбуждено уголовное дело.

По факту строительства Крымского моста возбуждено уголовное дело

В Керчи в начале этой недели начали устраивать насыпь для Ж/Д подхода к Крымскому мосту и кое-где уже появились первые шпалы.

В Керчи устраивают насыпь для Ж/Д подхода к Крымскому мосту (ВИДЕО и ФОТО)

В Керчи появились первые шпалы Ж/Д подхода к Крымскому мосту (ФОТО и ВИДЕО)

А вот в Багерово, чтобы построить Ж/Д подходы снесли гаражи

Из-за строительства Ж/Д подходов к Крымскому мосту в Багерово снесли гаражи (ФОТО)

Новая строящаяся трасса «Таврида» тоже отметилась на этой неделе: под Белогорском построен еще один участок автодороги.

Под Белогорском построен еще один участок «Тавриды»

На этой неделе снова начали говорить об Армянске. Там ситуацию стабильная. По крайней мере так говорят экологи.

Ситуация в Армянске: воздух снова загрязнён?

Министерство экологии: ситуация в Армянске является стабильной

К сожалению эта неделя не обошлась и без ДТП на дорогах Крыма.

Страшное ДТП в Крыму: электричка въехала в отечественный автомобиль (ФОТО)

Керченский пролив также не остался без внимания на этой недели, ведь именно в нём на этой недели сухогруз сел на мель.

Сухогруз сел на мель возле Керчи

В районе Керченского пролива сухогруз получил пробоину: подробности (ВИДЕО)

Ну, а закончим нашу рубрику новостями из Керчи.

На внеочередной 100 сессия первого созыва Керченского горсовета, где утвердили Генплан по нашему городу.

Генплан Керчи утвержден

Также появился и график отключения электроэнергии в городе.

График отключения света в Керчи на ноябрь 2018 года

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 37