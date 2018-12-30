Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Вот и подошла к концу последняя неделя 2018 года. Уже со всем скоро множество керчан вместе со своими семьями выйдут на главную площадь города, чтобы отметить наступление нового 2019 года. Ну, а нам сейчас стоит лишь подвести итоги уходящей недели в нашей постоянной рубрике — Главные новости Керчи за прошедшую неделю.

Начнём по порядку!

Счастливые жители микрорайона уже много лет даже не надеялись на ремонт этой дороги.

Более 42 000 тонн асфальта и 310 000 кв. метров дороги.

Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ назначил Михаила ХРАМОВА новым министром строительства и архитектуры Республики Крым.

Аварийно-восстановительные работы в Керченском политехническом колледже планируют завершить в этом году.

Проект стационарного поста органов внутренних дел на автоподходе к мосту через Керченский пролив со стороны республики Крым получил положительное заключение государственной экспертизы и подтвердил достоверность определения сметной стоимости строительства.

На причале Керченского порта из-за непогоды затонул буксир «РБТ-18». Судно зарегистрированное в Ростове-на-Дону, затонуло у причала №6 Керченского морского торгового порта 25 декабря около 2 часов ночи.

В Керчи хотят построить многофункциональный спортивный комплекс.

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым установил тарифы на различные коммунальные услуги для Керчан в 2019 году.

Керченским студентам политехнического колледжа, которые сейчас проходят лечение в Москве, подарили 11 ноутбуков под Новый год.

В МЧС Республики Крым состоялось итоговое заседание комиссии по проведению государственных испытаний Системы-112.

Для птиц, зимующих в районе Крымского моста, установлены кормовые столы с полезными злаками.

Команда КерчьИНФО прошлась по центральному рынку и узнала ощутили ли горожане поднятие цен на продукты.

Производственная программа 2018 года по строительству Крымского моста выполнена в полном объеме.

В Следственном комитете журналистам КерчьИНФО подтвердили информацию о том, что сегодня был найден криминальный труп со следами насилия.

Похоже, все усилия по спасению Митридата от варварской «реконструкции» оказались тщетными.

В связи с проведением ремонтно-реставрационных работ по федеральной целевой программе на объекте Мемориальный комплекс «Аджимушкай» закрыт доступ на выставки, расположенные в пилонах мемориального комплекса.

Семьи погибших и пострадавшие в ужасной трагедии в керченском политехе получили все единовременные выплаты.

Подрядная организация «Дормостпроект» приступила к выполнению проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту Горьковского и Аршинцевского мостов.

В январе 2019 года пособия семьям с детьми и другим категориям получателей будут выплачены после 15 января.

До Нового года осталось всего один день. Это волшебный праздник, символами которого для большинства людей является новогодняя ёлка, гирлянды, украшения, праздничный стол с разнообразием блюд.

Преображение зоны отдыха уже радует керчан.