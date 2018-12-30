Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Вот и подошла к концу последняя неделя 2018 года. Уже со всем скоро множество керчан вместе со своими семьями выйдут на главную площадь города, чтобы отметить наступление нового 2019 года. Ну, а нам сейчас стоит лишь подвести итоги уходящей недели в нашей постоянной рубрике — Главные новости Керчи за прошедшую неделю.

Начнём по порядку!

Счастливые жители микрорайона уже много лет даже не надеялись на ремонт этой дороги.

На улице Марата теперь есть асфальт

Более 42 000 тонн асфальта и 310 000 кв. метров дороги.

Дорожники восстановили участок трассы Новороссийск-Керчь

Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ назначил Михаила ХРАМОВА новым министром строительства и архитектуры Республики Крым.

В Крыму назначили нового министра строительства и архитектуры 

Аварийно-восстановительные работы в Керченском политехническом колледже планируют завершить в этом году.

Аварийный ремонт в Керченском колледже хотят завершить до конца года

Проект стационарного поста органов внутренних дел на автоподходе к мосту через Керченский пролив со стороны республики Крым получил положительное заключение государственной экспертизы и подтвердил достоверность определения сметной стоимости строительства.

Проект поста ОВД на автоподходах к Крымскому мосту в Керчи одобрен

На причале Керченского порта из-за непогоды затонул буксир «РБТ-18». Судно зарегистрированное в Ростове-на-Дону, затонуло у причала №6 Керченского морского торгового порта 25 декабря около 2 часов ночи.

В Керченском проливе затонуло судно

В Керчи хотят построить многофункциональный спортивный комплекс.

В Керчи планируют построить спортивный комплекс

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым установил тарифы на различные коммунальные услуги для Керчан в 2019 году.

Тарифы ЖКХ в Керчи на 2019 год

Керченским студентам политехнического колледжа, которые сейчас проходят лечение в Москве, подарили 11 ноутбуков под Новый год.

Пострадавшим керченским студентам колледжа подарили ноутбуки

В МЧС Республики Крым состоялось итоговое заседание комиссии по проведению государственных испытаний Системы-112.

Керчане теперь смогут вызвать любую экстренную службу по единому номеру

Для птиц, зимующих в районе Крымского моста, установлены кормовые столы с полезными злаками.

Экологи установили кормушки для птиц рядом с Крымским мостом (ФОТО И ВИДЕО)

Команда КерчьИНФО прошлась по центральному рынку и узнала ощутили ли горожане поднятие цен на продукты.

Заметили ли керчане поднятие цен на продукты под Новый год? (ВИДЕО)

Производственная программа 2018 года по строительству Крымского моста выполнена в полном объеме.

Крымский мост: задачи на 2019 год (ФОТО И ВИДЕО)

В Следственном комитете журналистам КерчьИНФО подтвердили информацию о том, что сегодня был найден криминальный труп со следами насилия.

В Керчи убили человека

Похоже, все усилия по спасению Митридата от варварской «реконструкции» оказались тщетными.

Древности Керчи благополучно уничтожены

В связи с проведением ремонтно-реставрационных работ по федеральной целевой программе на объекте Мемориальный комплекс «Аджимушкай» закрыт доступ на выставки, расположенные в пилонах мемориального комплекса.

В Керчи приступили к реставрации мемориального комплекса «Аджимушкай»

Семьи погибших и пострадавшие в ужасной трагедии в керченском политехе получили все единовременные выплаты.

110 000 000 рублей получили пострадавшие в Керченском политехе

Подрядная организация «Дормостпроект» приступила к выполнению проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту Горьковского и Аршинцевского мостов.

Керченские мосты готовят к реконструкции

В январе 2019 года пособия семьям с детьми и другим категориям получателей будут выплачены после 15 января.

Когда выплатят пособия в Крыму в 2019 году?

До Нового года осталось всего один день. Это волшебный праздник, символами которого для большинства людей является новогодняя ёлка, гирлянды, украшения, праздничный стол с разнообразием блюд.

Предновогодний переполох в Керчи: в банкоматах очереди, а на дорогах — пробки (ФОТО)

Преображение зоны отдыха уже радует керчан.

Торжественное открытие Комсомольского парка в Керчи (ФОТО И ВИДЕО)

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