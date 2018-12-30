Вот и подошла к концу последняя неделя 2018 года. Уже со всем скоро множество керчан вместе со своими семьями выйдут на главную площадь города, чтобы отметить наступление нового 2019 года. Ну, а нам сейчас стоит лишь подвести итоги уходящей недели в нашей постоянной рубрике — Главные новости Керчи за прошедшую неделю.
Начнём по порядку!
Счастливые жители микрорайона уже много лет даже не надеялись на ремонт этой дороги.
Более 42 000 тонн асфальта и 310 000 кв. метров дороги.
Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ назначил Михаила ХРАМОВА новым министром строительства и архитектуры Республики Крым.
В Крыму назначили нового министра строительства и архитектуры
Аварийно-восстановительные работы в Керченском политехническом колледже планируют завершить в этом году.
Аварийный ремонт в Керченском колледже хотят завершить до конца года
Проект стационарного поста органов внутренних дел на автоподходе к мосту через Керченский пролив со стороны республики Крым получил положительное заключение государственной экспертизы и подтвердил достоверность определения сметной стоимости строительства.
Проект поста ОВД на автоподходах к Крымскому мосту в Керчи одобрен
На причале Керченского порта из-за непогоды затонул буксир «РБТ-18». Судно зарегистрированное в Ростове-на-Дону, затонуло у причала №6 Керченского морского торгового порта 25 декабря около 2 часов ночи.
В Керчи хотят построить многофункциональный спортивный комплекс.
Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым установил тарифы на различные коммунальные услуги для Керчан в 2019 году.
Керченским студентам политехнического колледжа, которые сейчас проходят лечение в Москве, подарили 11 ноутбуков под Новый год.
Пострадавшим керченским студентам колледжа подарили ноутбуки
В МЧС Республики Крым состоялось итоговое заседание комиссии по проведению государственных испытаний Системы-112.
Керчане теперь смогут вызвать любую экстренную службу по единому номеру
Для птиц, зимующих в районе Крымского моста, установлены кормовые столы с полезными злаками.
Экологи установили кормушки для птиц рядом с Крымским мостом (ФОТО И ВИДЕО)
Команда КерчьИНФО прошлась по центральному рынку и узнала ощутили ли горожане поднятие цен на продукты.
Заметили ли керчане поднятие цен на продукты под Новый год? (ВИДЕО)
Производственная программа 2018 года по строительству Крымского моста выполнена в полном объеме.
В Следственном комитете журналистам КерчьИНФО подтвердили информацию о том, что сегодня был найден криминальный труп со следами насилия.
Похоже, все усилия по спасению Митридата от варварской «реконструкции» оказались тщетными.
В связи с проведением ремонтно-реставрационных работ по федеральной целевой программе на объекте Мемориальный комплекс «Аджимушкай» закрыт доступ на выставки, расположенные в пилонах мемориального комплекса.
В Керчи приступили к реставрации мемориального комплекса «Аджимушкай»
Семьи погибших и пострадавшие в ужасной трагедии в керченском политехе получили все единовременные выплаты.
110 000 000 рублей получили пострадавшие в Керченском политехе
Подрядная организация «Дормостпроект» приступила к выполнению проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту Горьковского и Аршинцевского мостов.
В январе 2019 года пособия семьям с детьми и другим категориям получателей будут выплачены после 15 января.
До Нового года осталось всего один день. Это волшебный праздник, символами которого для большинства людей является новогодняя ёлка, гирлянды, украшения, праздничный стол с разнообразием блюд.
Предновогодний переполох в Керчи: в банкоматах очереди, а на дорогах — пробки (ФОТО)
Преображение зоны отдыха уже радует керчан.
Торжественное открытие Комсомольского парка в Керчи (ФОТО И ВИДЕО)