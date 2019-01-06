Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Вот и подошла к концу первая неделя 2019 года. Керчане продолжают праздновать наступление нового года. Уже завтра в Керчь придёт Рождество Христово и всех горожан, а также гостей города будут ждать новые развлечения!

А сейчас подошло время к нашей еженедельной рубрике – Главные новости Керчи за прошедшую неделю. Начнём по порядку!

Друзья! Редакция КерчьИНФО поздравляет всех-всех-всех с Новым 2019 годом!

Взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса в городе Магнитогорске Челябинской области в ночь на 31 декабря.

В Керчи новогодних красавиц установили несколько. Одну из них — на площади возле детской школы искусств имени Р. Сердюка.

В Керчи существует небольшая проблема с общественным транспортом — ходит он не так часто, как хотелось бы. Однако стоимость проезда в нем повышается постоянно.

За 7,5 месяцев с момента открытия движения по Крымскому мосту новой автотрассой воспользовались 3 528 000 легковых и грузовых транспортных средств.

Спасатели достали из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске подъезда жилого дома женщину, которая стала 38 жертвой трагедии.

На горном участке дороги Соколиное — Ай-Петри — Учан-Су ограничено движение транспорта. Здесь установлены шлагбаум и посты ГИБДД.

С началом нового года вступил в силу ряд важных изменений в российском законодательстве.

Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту заняло практически весь Керченский полуостров.

В конце 2018 года во второй раз открылся единственный в Керчи ледовый каток.

Компании из Тюмени и Краснодарского края в 2018 году предоставили проекты морских пассажирских перевозок, которые свяжут Крым с другими регионами России.

Сотрудники МЧС завершают поисково-спасательную операцию на месте обрушения части дома в Магнитогорске.

Сегодня в Крыму без электроснабжения осталось 19 населенных пунктов в нескольких районах Крыма, среди которых — Ленинский.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, сотрудники Крымавтодора приступили к очистке и посыпке противогололедными материалами региональных и межмуниципальных дорог.

Сегодня приблизительно в 05:00 специалисты компании «ВАД» начали уборку снега с трассы Таврида.

На перекрёстке улиц Ворошилова и Блюхера, в районе супермаркетов, «Нефаз» сбил пешехода.