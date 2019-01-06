Вот и подошла к концу первая неделя 2019 года. Керчане продолжают праздновать наступление нового года. Уже завтра в Керчь придёт Рождество Христово и всех горожан, а также гостей города будут ждать новые развлечения!
А сейчас подошло время к нашей еженедельной рубрике – Главные новости Керчи за прошедшую неделю. Начнём по порядку!
Друзья! Редакция КерчьИНФО поздравляет всех-всех-всех с Новым 2019 годом!
Взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса в городе Магнитогорске Челябинской области в ночь на 31 декабря.
Трагедия в Магнитогорске: число погибших возросло до 16 человек
В Керчи новогодних красавиц установили несколько. Одну из них — на площади возле детской школы искусств имени Р. Сердюка.
В Керчи существует небольшая проблема с общественным транспортом — ходит он не так часто, как хотелось бы. Однако стоимость проезда в нем повышается постоянно.
За 7,5 месяцев с момента открытия движения по Крымскому мосту новой автотрассой воспользовались 3 528 000 легковых и грузовых транспортных средств.
В 2018 году по Крымскому мосту проехали более 3 500 000 автомобилей
Спасатели достали из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске подъезда жилого дома женщину, которая стала 38 жертвой трагедии.
Количество жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 38 человек
На горном участке дороги Соколиное — Ай-Петри — Учан-Су ограничено движение транспорта. Здесь установлены шлагбаум и посты ГИБДД.
С началом нового года вступил в силу ряд важных изменений в российском законодательстве.
Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту заняло практически весь Керченский полуостров.
Новый год и строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту в Багерово (ФОТО)
В конце 2018 года во второй раз открылся единственный в Керчи ледовый каток.
Компании из Тюмени и Краснодарского края в 2018 году предоставили проекты морских пассажирских перевозок, которые свяжут Крым с другими регионами России.
Керчь хотят соединить морским сообщением с другими регионами России
Сотрудники МЧС завершают поисково-спасательную операцию на месте обрушения части дома в Магнитогорске.
Прошло 5 дней после трагедии в Магнитогорске: поисково-спасательная операция завершена
Сегодня в Крыму без электроснабжения осталось 19 населенных пунктов в нескольких районах Крыма, среди которых — Ленинский.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, сотрудники Крымавтодора приступили к очистке и посыпке противогололедными материалами региональных и межмуниципальных дорог.
Сегодня приблизительно в 05:00 специалисты компании «ВАД» начали уборку снега с трассы Таврида.
На перекрёстке улиц Ворошилова и Блюхера, в районе супермаркетов, «Нефаз» сбил пешехода.