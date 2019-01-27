Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Вот и подошла к концу четвёртая неделя 2019 года. Пора подвести итоги.

Уже совсем скоро закончится январь. Зима уходит так же быстро, как и пришла. Керчане с нетерпением ждут чудесной солнечной погоды и цветения подснежников.

Ну, а нам сейчас стоит лишь подвести итоги уходящей недели в нашей постоянной рубрике «Главные новости Керчи за прошедшую неделю».

Начнём по порядку!

Накануне понедельника, 21 января, в аварии на новой эстакаде по Шоссе Героев Сталинграда в Керчи погибли два человека.

Стало известно, что в этом году в Керчи установят 11 площадок для сдачи норм ГТО.

Также в Керчи обсудили вопросы сотрудничества с управлением федеральной службы исполнения наказаний России по РК в части производства товаров для города. Ведомство и администрация города заинтересовано в таком взаимодействии.

Приблизительно в 18:00 этого же дня в районе Керченского пролива произошел взрыв и пожар на двух суднах под флагом Танзании. В итоге пострадали и погибли люди. Подробности на КерчьИНФО.

Глава Республики Крым запретил строителям подходов к Крымскому мосту перекрывать дорогу в Багерово и поручил новому министру транспорта следить за ситуацией. Именно с этим вопросом в среду Сергей КАРПОВ приезжал в крымский посёлок.

Уже известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело по поводу гибели моряков, больше 10 человек пропали без вести. Примерно в 23:00 спасатели приступили к тушению пожара на двух суднах, которые загорелись в районе Керченского пролива. Они нелегально перегружали нефть и, скорее всего, трагедия случилась из-за нарушения техники безопасности.

АКСЁНОВ запретил увеличивать тарифы на вывоз мусора. Сказал, что тарифная политика останется на уровне прошлого года.

Моряков с горевших в Черном море танкеров доставили в керченскую больницу.

После трагедии на судах в Черном море, представители турецкого консульства в Новороссийске приехали в Керчь. Об этом они уведомили Киев.

В четверг днем в маленьком восточном городке Щелкино недалеко от Керчи снова произошел пожар в многоквартирном доме. К счастью, всё оказалось не так плохо, как в прошлый раз.

Россиийское дипведомство заявило о том, что спасенным с горящих танкеров, морякам созданы условия для законного пересечения границы. Для этого им оформляют временные документы.

Тем временем, под Керчью вынесли приговор участнику незаконного вооруженного формирования.

В Ленинском районе недалеко от села Горностаевка произошла авария.

Спасенные с горевших в Черном море танкеров моряки уже выписаны из керченской больницы, а горение на месте ЧП спустя пять дней не прекращается.

В центре Керчи началось строительство гостиничного комплекса.

Между курортными городами Анапа и Феодосия планируют запустить четыре пары поездов.

Вчера вечером в поселке Лысые Горы под Саратовом прогремел взрыв. Предварительной причиной взрыва является несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Руины пританея Пантикапея оцеплены красно-белой сигнальной лентой из-за угрозы обрушения. Историческая достопримечательность Керчи под угрозой.