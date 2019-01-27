Вот и подошла к концу четвёртая неделя 2019 года. Пора подвести итоги.
Уже совсем скоро закончится январь. Зима уходит так же быстро, как и пришла. Керчане с нетерпением ждут чудесной солнечной погоды и цветения подснежников.
Ну, а нам сейчас стоит лишь подвести итоги уходящей недели в нашей постоянной рубрике «Главные новости Керчи за прошедшую неделю».
Начнём по порядку!
Накануне понедельника, 21 января, в аварии на новой эстакаде по Шоссе Героев Сталинграда в Керчи погибли два человека.
Подробности смертельного ДТП в Керчи: погибли два человека (ФОТО)
Стало известно, что в этом году в Керчи установят 11 площадок для сдачи норм ГТО.
В этом году в Керчи установят 11 площадок для сдачи норм ГТО
Также в Керчи обсудили вопросы сотрудничества с управлением федеральной службы исполнения наказаний России по РК в части производства товаров для города. Ведомство и администрация города заинтересовано в таком взаимодействии.
Приблизительно в 18:00 этого же дня в районе Керченского пролива произошел взрыв и пожар на двух суднах под флагом Танзании. В итоге пострадали и погибли люди. Подробности на КерчьИНФО.
Два судна в Керченском проливе загорелись в результате взрыва (ВИДЕО)
Глава Республики Крым запретил строителям подходов к Крымскому мосту перекрывать дорогу в Багерово и поручил новому министру транспорта следить за ситуацией. Именно с этим вопросом в среду Сергей КАРПОВ приезжал в крымский посёлок.
Аксенов запретил строителям подходов к Крымскому мосту перекрывать дорогу в Багерово
Уже известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело по поводу гибели моряков, больше 10 человек пропали без вести. Примерно в 23:00 спасатели приступили к тушению пожара на двух суднах, которые загорелись в районе Керченского пролива. Они нелегально перегружали нефть и, скорее всего, трагедия случилась из-за нарушения техники безопасности.
АКСЁНОВ запретил увеличивать тарифы на вывоз мусора. Сказал, что тарифная политика останется на уровне прошлого года.
Моряков с горевших в Черном море танкеров доставили в керченскую больницу.
Моряки с горевшего в Черном море танкера доставлены в керченскую больницу (ВИДЕО)
После трагедии на судах в Черном море, представители турецкого консульства в Новороссийске приехали в Керчь. Об этом они уведомили Киев.
В четверг днем в маленьком восточном городке Щелкино недалеко от Керчи снова произошел пожар в многоквартирном доме. К счастью, всё оказалось не так плохо, как в прошлый раз.
Россиийское дипведомство заявило о том, что спасенным с горящих танкеров, морякам созданы условия для законного пересечения границы. Для этого им оформляют временные документы.
Тем временем, под Керчью вынесли приговор участнику незаконного вооруженного формирования.
Под Керчью вынесли приговор участнику незаконного вооруженного формирования
В Ленинском районе недалеко от села Горностаевка произошла авария.
Трасса Керчь-Симферополь вновь перекрыта: серьезное ДТП на Багеровской развязке (ВИДЕО)
Спасенные с горевших в Черном море танкеров моряки уже выписаны из керченской больницы, а горение на месте ЧП спустя пять дней не прекращается.
Что происходит на месте ЧП в Черном море: горение продолжается
В центре Керчи началось строительство гостиничного комплекса.
На месте сгоревшего клуба в Керчи построят гостиничный комплекс (ФОТО)
Между курортными городами Анапа и Феодосия планируют запустить четыре пары поездов.
По Крымскому мосту запустят поезда по маршруту Феодосия — Анапа
Вчера вечером в поселке Лысые Горы под Саратовом прогремел взрыв. Предварительной причиной взрыва является несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Руины пританея Пантикапея оцеплены красно-белой сигнальной лентой из-за угрозы обрушения. Историческая достопримечательность Керчи под угрозой.
Пританей разрушается: историческая достопримечательность Керчи под угрозой (ФОТО И ВИДЕО)