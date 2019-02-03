Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Вот и закончился январь 2019 года. Пора подвести итоги его последней недели.

Зима уходит так же быстро, как и пришла. Скоро начнется первая рабочая неделя февраля. Керчане с нетерпением ждут чудесной солнечной погоды. Ну, а нам сейчас стоит лишь подвести итоги уходящей недели в нашей постоянной рубрике «Главные новости Керчи за прошедшую неделю».

Начнём по порядку!

Прошлая неделя началась с 28 января. В этот день мы узнали, что специалисты следственного комитета назвали основную причину пожара на судах в Керченском проливе, а также, что горящие суда планируют буксировать в порты Керчь или Кавказ. На пылающих судах обнаружили шесть очагов горения.

Глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН в ходе рейда по улицам города принял решение штрафовать коммунальные службы за бездействие в области приведения в порядок придомовых территорий, а владельцев автомобилей — за парковку в зеленых зонах.

В 2019 году на капитальный ремонт и содержание дорог муниципалитетам Крыма будет выделено по 100 000 000 рублей.

В Керчи мошенники рассылают листовки якобы от уполномоченного должностного лица полиции. В документе говорится о том, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников одной из обслуживающих домофонное оборудование компаний. Полицейские подтвердили недостоверность информации, изложенной в листовках.

Продолжается строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту в Керчи.

А также реконструкция улицы Айвазовского.

Очень много слухов вызвало проведение проверки на Керченском предприятии МУП «Керчьгортранс». Что на самом деле происходит на предприятии?

Керчане обеспокоены тем, что колонны Пританея Пантикапея накренились. В связи с этим была создана электронная петиция для спасения памятника.

Наконец-то появились утвержденные тарифы на вывоз мусора.

1 февраля состоялось торжественное открытие отремонтированного рыбного корпуса на рынке Керчи.

На украинском теплоходе «Канопус» члену экипажа стало плохо. Украинские моряки попросили российских спасателей помочь в эвакуации больного.

Команда КерчьИНФО начала награждение победителей и участников честного народного голосования «Выбор керчан».

В субботу на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи произошло сползание земляного откоса дороги из-за переувлажнения грунта. Строители оперативно стали устранять причины его возникновения.

Ещё в середине января в связи с пуском движения по первой очереди автомобильной дороги «Таврида» изменились схемы движения междугородних автобусов в населенных пунктах Луговое, Батальное, Ерофеево. Теперь жителям и гостям Крыма необходимо руководствоваться новыми схемами организации движения автобусов.

В Украине пропал капитан керченского судна «Норд» Владимир ГОРБЕНКО. По факту его исчезновения даже завели уголовное дело об убийстве, а суд перенесли на весну.

Дружная команда журналистов КерчьИНФО провела мониторинг цен на основные продукты в феврале 2019 года на Центральном рынке.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что на отлов и содержание безнадзорных животных выделили 2 292 465 рублей. Заказчиком закупки является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Керчи.

С 1 марта в Крыму может увеличиться стоимость услуг интернет-провайдеров.

Из местного бюджета выделили деньги на второй этап реконструкции Комсомольского парка, который должен начаться уже в феврале-марте текущего года.

Помимо модульных травмоцентров вдоль трассы «Таврида» построят многофункциональные зоны для придорожного сервиса. Они будут похожи на мини-города, а также благодаря этому появятся дополнительные рабочие места для жителей муниципалитетов Крыма с зарплатой выше средней.

На содержание улиц и пляжей Керчи в 2019 году выделили 40 000 000 рублей. Деньги выделены на работы, которые будут проводиться в течение года.

С сегодняшнего дня началось Интернет-голосование по отбору территорий для участия в программе «Формирование современной городской среды». О его старте сообщил глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН в социальной сети «Facebook».

Вице-премьер Крыма, министр финансов Ирина КИВИКО в эфире программы «Открытый бюджет» сообщила, что впервые за пять лет бюджет Крыма исполнен с профицитом почти в 39 000 000 рублей.