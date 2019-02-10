Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Вот и подошла к концу вторая неделя февраля. Пора подвести итоги.

Время идёт уж слишком быстро. Совсем скоро закончится зима. Керчане с нетерпением ждут чудесной солнечной погоды. Ну, а нам сейчас стоит лишь подвести итоги уходящей недели в нашей постоянной рубрике «Главные новости Керчи за прошедшую неделю».

Неделя началась с 4 февраля. В этот день мы узнали, что инвесторы построят на участке федеральной трассы «Таврида» в Крыму от Керчи до Симферополя четыре многофункциональные зоны и пять автозаправочных станций общей стоимостью 2 500 000 000 рублей. На объектах планируется создать 588 рабочих мест.

Керченский детский сад «Светлячок», который в конце 90-х был закрыт по причине уменьшения производственных оборотов бывшего железорудного комбината, вернули в собственность города.

С 1 февраля изменились размеры детских пособий в Крыму.

В январе 2019 года по Крымскому мосту проехали 196 698 транспортных средств в обе стороны, из них 37 292 — грузовые автомобили. Чтобы узнать более подробную статистику — читайте статью.

В Керчи, как и во всём Крыму, с 3 июня больше не будет аналогового телевидения. Республика включена в третий этап отключения.

Строители «Тавриды» начали работы по обновлению дорожной разметки на участках 3 и 4 этапа трассы.

5 февраля стало известно об аварии, которая произошла накануне в Керчи. Днем ранее в городе столкнулись мотоцикл и маршрутка.

Постановлением совета министров Республики Крым утвержден порядок выплаты материальной помощи на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей.

Проект реконструкции Митридатской лестницы вышел из экспертизы и получил одобрение. Все документы готовы в полном объеме.

В связи с ухудшением погодных условий АО «ВАД» поставило на этапы «Тавриды» дополнительную технику для зимнего содержания дороги.

В Керчи распределили бюджетные средства между четырьмя социально-некоммерческими организациям. Как сами организации отреагировали на выделенные им суммы?

Крымские власти назвали ложью заявление Украины о добыче токсичного песка в Керчи.

Путевки на отдых в Крыму в 2019 году станут дороже, а в ряде районов Крыма начнут взимать курортный сбор.

Гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей ВОЛКОВ приглашает на первые рейсы паромного сообщения Крым-порт Кавказ в 2019 году, и сообщает, что цена на перевозку легковых автомобилей снижена до 500 рублей.

Предыдущее руководство фонда капремонта многоквартирных домов Крыма снято с должностей, к работе приступают новые люди. Что стало причиной массовоого увольнения чиновников?

Из Керченского политехнического колледжа, в котором 17 октября 2018 года произошла чудовищная трагедия, уволилась по собственному желанию директор Ольга ГРЕБЕННИКОВА. 8 февраля она дорабатывала последний день.

В этот же день в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Керчи проходил обыск. В УЖКХ находились вооруженные люди.

По факту выявленных нарушений в отношении муниципального унитарного предприятия «Керчьгортранс» возбуждено уголовное дело.

Серьезная авария с участием пяти машин произошла в Ленинском районе Крыма на трассе Симферополь-Керчь.

В Крыму пройдут съемки фильма. Кинолента будет повествовать о путешествии великой императрицы Екатерины II на полуостров Крым в 1787 году.

Крымские спасатели приняли участие в спасательной операции по оказанию помощи дельфинам.

Журналисты КерчьИНФО решили проехаться по Крымскому мосту и просто не смогли не пофотографировать одно из важнейших инфраструктурных сооружений полуострова.