Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Вот и подошла к концу первая неделя октября.
За эту неделю в Керчи и по всему Крыму произошло много всего интересного. Давайте рассмотрим все самые «горячие» темы этой недели!
1 октября ровно в полночь по Крымскому мосту открылось движение для грузового транспорта.
Помимо этого, в сети появились первые фотографии специальных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК), установленных при въезде на Крымский мост. Данное оборудование предназначено для таможенного, пограничного и иных видов контроля транспорта, въезжающего на транспортный переход в Крым.
Крымский мост опять отличился и поставил новый рекорд: по нему за сентябрь 2018 года проехали 484 274 транспортных средства в обе стороны.
За месяц по Крымскому мосту проехали почти полмиллиона автомобилей
Кроме этого, Минтранс на данный момент запретил провозить по Крымскому мосту опасные грузы, а если точнее, то на данный момент проезд запрещен бензовозам. Предполагается, что бензовозы смогут впервые поехать уже через 1,5-2 месяца.
А за время открытия движения для большегрузов по Крымскому мосту, по нему проехало уже более 2000 машин.
Но вернёмся к Крымскому мосту, а если быть точнее к его Ж/Д подходам, так как именно она на данный момент находится в пиковой фазе строительства.
Железнодорожная часть Крымского моста в пиковой фазе строительства (ВИДЕО)
А помимо этого, стало также известно, что Ж/Д подходы будут электрифицируют уже к декабрю 2019 года, когда намечено открытие Ж/Д части перехода.
Железнодорожные подходы к Крымскому мосту электрифицируют к концу следующего года
Одним из главных вопросов, который обсуждали после открытия движения по Крымскому мосту – «снизятся ли цены на продукты на полуострове?».
Недавно, председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей КАРПОВ проинспектировал ход работ по строительству 5 этапа трассы «Таврида» — объезд города Симферополя. В общей сложности, готовность проекта на сегодняшний день составляет уже 13%.
Самой обсуждаемой темой на этой неделе стал опять Крымский мост, а всё потому что на одном из морских участков строительства Ж/Д пролетов, один из них накренился и рухнул в воду.
Аркадий Ротенберг о ЧП на Крымском мосту: «Ничего страшного не произошло»
Ну и напоследок рассмотрим все главные новости, которые произошли в городе!
У жителей Керчи появился новый повод для радости, ведь в следующем году в нашем городе начнут ремонтировать дороги, которые разбили тяжелогрузы. Сумма ремонтных работ составит 600 000 000 рублей.
Разбитые фурами дороги в Керчи отремонтируют в следующем году за 600 000 000 рублей
Уже совсем скоро в Керчи пройдет первая велогонка в Керчи «Кольцо Митридата»!
А совсем недавно, на раскопках древнего города Тиритака в южной части современной Керчи обнаружена статуэтка, изображающая бога Гарпократа.
Керчан недавно напугало странное пятно в воде на набережной. Кто-то думал, что это химические осадки после событий в Армянске, кто-то, что нефтяное пятно. Правда оказалась куда более проще и смешнее.
Вся правда о происхождении «нефтяного» пятна на набережной в Керчи
Ну и куда же без ДТП в нашем городе. Ночью, пьяная девушка на «копейке» протаранила две «Мазды».