Главные новости Керчи за прошедшую неделю

Вот и подошла к концу первая неделя октября.

За эту неделю в Керчи и по всему Крыму произошло много всего интересного. Давайте рассмотрим все самые «горячие» темы этой недели!

1 октября ровно в полночь по Крымскому мосту открылось движение для грузового транспорта.

Помимо этого, в сети появились первые фотографии специальных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК), установленных при въезде на Крымский мост. Данное оборудование предназначено для таможенного, пограничного и иных видов контроля транспорта, въезжающего на транспортный переход в Крым.

Крымский мост опять отличился и поставил новый рекорд: по нему за сентябрь 2018 года проехали 484 274 транспортных средства в обе стороны.

Кроме этого, Минтранс на данный момент запретил провозить по Крымскому мосту опасные грузы, а если точнее, то на данный момент проезд запрещен бензовозам. Предполагается, что бензовозы смогут впервые поехать уже через 1,5-2 месяца.

А за время открытия движения для большегрузов по Крымскому мосту, по нему проехало уже более 2000 машин.

Но вернёмся к Крымскому мосту, а если быть точнее к его Ж/Д подходам, так как именно она на данный момент находится в пиковой фазе строительства.

А помимо этого, стало также известно, что Ж/Д подходы будут электрифицируют уже к декабрю 2019 года, когда намечено открытие Ж/Д части перехода.

Одним из главных вопросов, который обсуждали после открытия движения по Крымскому мосту – «снизятся ли цены на продукты на полуострове?».

Недавно, председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей КАРПОВ проинспектировал ход работ по строительству 5 этапа трассы «Таврида» — объезд города Симферополя. В общей сложности, готовность проекта на сегодняшний день составляет уже 13%.

Самой обсуждаемой темой на этой неделе стал опять Крымский мост, а всё потому что на одном из морских участков строительства Ж/Д пролетов, один из них накренился и рухнул в воду.

Ну и напоследок рассмотрим все главные новости, которые произошли в городе!

У жителей Керчи появился новый повод для радости, ведь в следующем году в нашем городе начнут ремонтировать дороги, которые разбили тяжелогрузы. Сумма ремонтных работ составит 600 000 000 рублей.

Уже совсем скоро в Керчи пройдет первая велогонка в Керчи «Кольцо Митридата»!

А совсем недавно, на раскопках древнего города Тиритака в южной части современной Керчи обнаружена статуэтка, изображающая бога Гарпократа.

Керчан недавно напугало странное пятно в воде на набережной. Кто-то думал, что это химические осадки после событий в Армянске, кто-то, что нефтяное пятно. Правда оказалась куда более проще и смешнее.

Ну и куда же без ДТП в нашем городе. Ночью, пьяная девушка на «копейке» протаранила две «Мазды».

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