Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Завтра в Керчи начнется новая рабочая неделя, а это значит, что время подводить итоги прошедшей. Какой стала неделя с 14 по 20 мая 2018 года в городе, вспомним вместе с КерчьИНФО.

Очевидно, что все события уходящей недели вращались вокруг самого долгожданного праздника, имеющего неоспоримую историческую значимость, — открытия Крымского моста. Журналисты КерчьИНФО, как всегда, оказались в центре событий.

Официальное открытие Крымского моста прошло при участии президента страны Владимира ПУТИНА. Транспортный переход через Керченский пролив он пересек на грузовике.

На следующие день движение по автодорожной части «Стройки века» было открыто для всех. Первыми по мосту проехали керчане.

Несмотря на то, что о строительстве Крымского моста говорят уже несколько нет, многие жители Крыма (и даже керчане) не знают, как к нему проехать. Мы заполнили этот пробел.

Немного странный факт: Минтранс не пускает рейсовые автобусы через Крымский мост.

Открыть — открыли. А давайте вспомним, как строили.

Помимо прочего, с официальным визитом в Керчь приезжала представитель МИД Мария ЗАХАРОВА.

Однако, не мостом единым. Вспомним и о других важных событиях.

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