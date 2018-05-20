Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Завтра в Керчи начнется новая рабочая неделя, а это значит, что время подводить итоги прошедшей. Какой стала неделя с 14 по 20 мая 2018 года в городе, вспомним вместе с КерчьИНФО.

Очевидно, что все события уходящей недели вращались вокруг самого долгожданного праздника, имеющего неоспоримую историческую значимость, — открытия Крымского моста. Журналисты КерчьИНФО, как всегда, оказались в центре событий.

Официальное открытие Крымского моста прошло при участии президента страны Владимира ПУТИНА. Транспортный переход через Керченский пролив он пересек на грузовике.

Ура! Крымский мост открыт!

На следующие день движение по автодорожной части «Стройки века» было открыто для всех. Первыми по мосту проехали керчане.

Первый проезд по Крымскому мосту: туда и обратно (ВИДЕО)

Керчане стали участниками первого проезда по Крымскому мосту: как это было

Несмотря на то, что о строительстве Крымского моста говорят уже несколько нет, многие жители Крыма (и даже керчане) не знают, как к нему проехать. Мы заполнили этот пробел.

Въезд на Крымский мост: как попасть?

Немного странный факт: Минтранс не пускает рейсовые автобусы через Крымский мост.

Минтранс не пускает рейсовые автобусы через Крымский мост

Открыть — открыли. А давайте вспомним, как строили.

Крымский мост: 816 дней за 3 минуты (ВИДЕО)

Помимо прочего, с официальным визитом в Керчь приезжала представитель МИД Мария ЗАХАРОВА.

Мария Захарова провела пресс-брифинг в Керчи

Однако, не мостом единым. Вспомним и о других важных событиях.

ДК «Корабел» закрыли до устранения нарушений

Украина признала российское гражданство крымчан: экипажу судна «Норд» вернут красные паспорта

Сердце вернули на набережную

Оставайтесь с КерчьИНФО!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 79