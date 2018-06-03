Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Завтра в Керчи начнется новая рабочая неделя, а это значит, что время подводить итоги прошедшей. Какой стала неделя с 28 мая по 3 июня 2018 года в городе, вспомним вместе с КерчьИНФО.

Уходящая неделя в Керчи была насыщена разноплановыми событиями и интересными мероприятиями.

В понедельник, 28 мая, в городе отметили традиционный праздник — День пограничника.

День пограничника в Керчи: праздничный марш, сторожевые корабли и автопробег

А в минувшую пятницу, 1 июня, в Керчи праздновали Международный день защиты детей.

Керчане празднуют Международный день защиты детей

На уходящей неделе журналисты КерчьИНФО подготовили для своих читателей интересное и полезное видео.

Обзор цен на продукты в Керчи в курортный сезон (ВИДЕО)

Волнующий всех керчан вопрос.

Кто виноват в гибели дельфинов в Керченском проливе?

В Крыму и Керчи участились случаи аварий и ДТП.

В ДТП на трассе «Керчь — Феодосия» погиб человек

ДТП трассе «Керчь-Симферополь»: водитель грузовика уснул (ВИДЕО)

Подборку главных новостей недели, традиционно, завершают новости со «Стройки века».

ЖД подходы к Крымскому мосту: график строительства на Тамани в 2018 году

В МВД поступают звонки о минировании Крымского моста

Безопасность Крымского моста: как досматривают транспорт?

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