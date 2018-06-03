Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Завтра в Керчи начнется новая рабочая неделя, а это значит, что время подводить итоги прошедшей. Какой стала неделя с 28 мая по 3 июня 2018 года в городе, вспомним вместе с КерчьИНФО.
Уходящая неделя в Керчи была насыщена разноплановыми событиями и интересными мероприятиями.
В понедельник, 28 мая, в городе отметили традиционный праздник — День пограничника.
День пограничника в Керчи: праздничный марш, сторожевые корабли и автопробег
А в минувшую пятницу, 1 июня, в Керчи праздновали Международный день защиты детей.
На уходящей неделе журналисты КерчьИНФО подготовили для своих читателей интересное и полезное видео.
Волнующий всех керчан вопрос.
В Крыму и Керчи участились случаи аварий и ДТП.
ДТП трассе «Керчь-Симферополь»: водитель грузовика уснул (ВИДЕО)
Подборку главных новостей недели, традиционно, завершают новости со «Стройки века».
ЖД подходы к Крымскому мосту: график строительства на Тамани в 2018 году
Оставайтесь с КерчьИНФО!