Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Завтра в Керчи начнется новая рабочая неделя, а это значит, что время подводить итоги прошедшей. Какой стала неделя с 28 мая по 3 июня 2018 года в городе, вспомним вместе с КерчьИНФО.

Уходящая неделя в Керчи была насыщена разноплановыми событиями и интересными мероприятиями.

В понедельник, 28 мая, в городе отметили традиционный праздник — День пограничника.

А в минувшую пятницу, 1 июня, в Керчи праздновали Международный день защиты детей.

На уходящей неделе журналисты КерчьИНФО подготовили для своих читателей интересное и полезное видео.

Волнующий всех керчан вопрос.

В Крыму и Керчи участились случаи аварий и ДТП.

Подборку главных новостей недели, традиционно, завершают новости со «Стройки века».

Оставайтесь с КерчьИНФО!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.