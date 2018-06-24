Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Завтра в Керчи начнется новая рабочая неделя, а это значит, что время подводить итоги прошедшей. Какой стала неделя с 18 по 24 июня 2018 года в городе, вспомним вместе с КерчьИНФО.

На этой неделе журналисты сайта КерчьИНФО выпустили сразу несколько авторских статей, посвященных проблемным зонам городской жизни.

Так, в понедельник на kerchinfo.com вышла статья о том, что в центре Керчи происходит перевалка сыпучих грузов, а улицы города превратились в стоянки крупногабаритных фур. Материал вызвал ажиотаж среди читателей.

Еще один эксклюзивный материал посвящен работе ГИБДД в Керчи.

Теперь давайте вспомним самые громкие новости уходящей недели, которые касались не только Керчи или Крыма, но и всей России.

Вернемся в Керчь. Вчера в городе прошел проливной дождь. Последствия непогоды оказались довольно неожиданными.

В подборке главных новостей недели традиционными являются новости Крымского моста. Не забыли мы про них и на этот раз.

Оставайтесь с КерчьИНФО! КерчьИНФО — больше, чем новости.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.