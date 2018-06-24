Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Завтра в Керчи начнется новая рабочая неделя, а это значит, что время подводить итоги прошедшей. Какой стала неделя с 18 по 24 июня 2018 года в городе, вспомним вместе с КерчьИНФО.
На этой неделе журналисты сайта КерчьИНФО выпустили сразу несколько авторских статей, посвященных проблемным зонам городской жизни.
Так, в понедельник на kerchinfo.com вышла статья о том, что в центре Керчи происходит перевалка сыпучих грузов, а улицы города превратились в стоянки крупногабаритных фур. Материал вызвал ажиотаж среди читателей.
Еще один эксклюзивный материал посвящен работе ГИБДД в Керчи.
Беспредел на керченских дорогах: в каких кустах сидит ГИБДД?
Теперь давайте вспомним самые громкие новости уходящей недели, которые касались не только Керчи или Крыма, но и всей России.
Еще немного антинародных законов: теперь в России подорожают права
Вернемся в Керчь. Вчера в городе прошел проливной дождь. Последствия непогоды оказались довольно неожиданными.
В подборке главных новостей недели традиционными являются новости Крымского моста. Не забыли мы про них и на этот раз.
Инфографика Крымского моста: 14 тысяч строителей и «дорога в никуда»
В сумерках по Крымскому мосту: следим за строительством Ж/Д части
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