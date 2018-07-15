Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Завтра в Керчи начнется новая рабочая неделя, а это значит, что время подводить итоги прошедшей. Какой стала неделя со 9 по 15 июля 2018 года в городе, вспомним вместе с КерчьИНФО.
На этой неделе в районе строительства трассы федерального значения «Таврида» было обнаружено несколько загодочных и необычных находок.
«Улыбка Тавриды»: в районе строительства трассы обнаружено нечто необычное
Найденная под «Тавридой» странная пещера приостановила стройку
Пополнили свою статистику на уходящей неделе и службы ГИБДД.
Лихая погоня: в Керчи за нарушителем на ВАЗе гналась полиция (ВИДЕО)
Одно из самых обсуждаемых событий этой недели — установка новых урн в городе.
Еще одна интересная новость.
Украина хочет разорвать договор с Россией об использовании Керченского пролива
Традиционная подборка «строительных новостей». На этот раз журналисты КерчьИНФО радуют своих читателей интересными фоторепортажами.
Строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту и станции «Керчь Южная»
Оставайтесь с КерчьИНФО!