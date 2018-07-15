Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Завтра в Керчи начнется новая рабочая неделя, а это значит, что время подводить итоги прошедшей. Какой стала неделя со 9 по 15 июля 2018 года в городе, вспомним вместе с КерчьИНФО.

На этой неделе в районе строительства трассы федерального значения «Таврида» было обнаружено несколько загодочных и необычных находок.

Пополнили свою статистику на уходящей неделе и службы ГИБДД.

Одно из самых обсуждаемых событий этой недели — установка новых урн в городе.

Еще одна интересная новость.

Традиционная подборка «строительных новостей». На этот раз журналисты КерчьИНФО радуют своих читателей интересными фоторепортажами.

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