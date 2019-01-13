Главные новости Керчи за прошедшую неделю

К концу подходит вторая неделя 2019 года. Для кого-то она была короткой, а кто-то работал даже в новогодние каникулы. Однако все без исключения следили за новостями на КерчьИНФО.

Пришло время подвести итоги недели, а именно — рассказать о самых главных событиях, которые произошли за эти семь дней. Их может увидеть каждый в нашей постоянной рубрике «Главные новости Керчи за прошедшую неделю».

Начнём по порядку!

Неделя началась со светлого праздника Рождества Христова. Именно в утро понедельника керчане вышли на улицу и обнаружили вокруг себя сугробы.

В первый настоящий зимний день не обошлось без происшествий. Из-за снегопада часть Крыма осталась без электричества. Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» на следующий день устранили последствия сильного ветра и обильных снежных осадков.

На купол единственного в Керчи ледового катка насыпало очень много снега, поэтому 7 января его временно закрыли. Администрация катка сообщает, что за неделю с его купола рабочие вывезли примерно 25 тонн снега. Уже завтра каток планируют открыть.

В первый день после новогодних каникул погода стояла чудесная, однако на дорогах и тротуарах появился гололед. Дороги Керчи, конечно же, не подготовили к зиме, и в городе появились огромные пробки.

Перед новогодними праздниками в город-герой Керчь приехал легендарный цирк Юрия Никулина. Керчанам провели по нему экскурсию и рассказали о цирковых представлениях и животных.

Ледяной коллапс в Керчи в первый рабочий день 2019 года был связан с «законом подлости» и нехваткой техники.

Ответственные за благоустройство «Тавриды» сотрудники АО «ВАД» плохо расчистили трассу от снега. В социальных сетях сотни автомобилистов высказывали претензии в их адрес. Затем новость дошла до начальства и министерства транспорта Республики Крым. После проверки трассы, специалисты привели её в надлежащее состояние, однако им может грозить увольнение.

В четверг в Керчи под лед провалился 11-летний мальчик. Он вышел на лед, образовавшийся на поверхности воды в котловане, который оказался слишком тонким, чтобы выдержать его вес.

Киев в четвертый раз переносит заседание по делу капитана керченского «Норда» Владимира ГОРБЕНКО. Теперь из-за неисправности оборудования для видео- и аудиофиксации.

Москва может в этом году обменять украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, на россиян, которые находятся в заключении в Украине после президентских выборов в соседней стране. Кроме того, задержанным в Керченском проливе украинским морякам могут продлить срок ареста до весны.

В результате обильного выпадения осадков в Ялте произошел сход сели, что повлекло за собой обвал одной из опорных стен жилого дома по улице Ломоносова. В результате выход жильцов оказался частично заблокирован.

В Крыму повысились цены на эвакуацию автомобилей. Но изменились ли они в Керчи?

В связи с плановым ремонтом электрооборудования в феврале 2019 года будут происходить отключения линий электропередачи согласно графику ГУП РК «Крымэнерго», опубликованному на официальном сайте предприятия.

В Украине придумали очередной миф. На этот раз власти страны «предупредили» своих граждан о грядущей катастрофе на Крымском мосту. По их словам, мост расшатан.

Вчера на городской набережной впервые в Керчи начали возводить из дерева большой комплекс для купания людей в Крещение. Раньше таким образом место для купания у нас в городе не благоустраивали.

Вчера жители маленького городка Щелкино на востоке Крыма услышали два громких взрыва. Оказалось, что у рабочих, выполнявших капитальный ремонт крыш домов, взорвались газовые баллоны. Взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности.

Состояние спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца улучшилось. Врачам удалось восстановить кровообращение и избежать осложнений с ногой малыша, которая была сильно обморожена.

Для строительства железнодорожных подходов в Керчи привезли рельсы. Их выгрузили в районе Телецентра, а теперь перегружают партиями на трал и отправляют уже непосредственно на железнодорожный подход к Крымскому мосту в Керчи для укладки.