Главные новости за прошедшую неделю

Вот и подошла к концу одна из самых тяжелых недель для всей Керчи.
Именно в среду в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв, а после выстрелы, которые унесли жизни многих молодых студентов и их преподавателей.
Но рассмотрим всё в хронологическом порядке.
Дальние автоподходы к Крымскому мосту включены в план развития магистральной инфраструктуры России (ВИДЕО)
Проект развития дальних автодорожных подходов к Крымскому мосту вошел в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года №2101-р.
Редакция КерчьИНФО получила официальный ответ на запрос о состоянии водохранилища, которое снабжает Керчь. Хватит ли керчанам воды?
Среди дальнобойщиков, которым только предстоит путь через Крымский мост, ведется дискуссия о стоимости проезда по транспортному переходу через Керченский пролив.
Поданы первые заявки на перевозку опасного груза через Крымский мост
Крымские перевозчики подали заявку на перевозку опасных грузов по Крымскому мосту. Ространснадзор ждет ответа от ФКУ Упрдор «Тамань».
Иностранцы специально остались с ночёвкой в Керчи, чтобы увидеть восход солнца на самом длинном мосту в Европе.
На железнодорожных подходах к Крымскому мосту ставят акустические экраны (ВИДЕО)
Акустические экраны устанавливаются на участках сопряжения Крымского моста с железнодорожными подходами к нему с двух берегов.
Изобрели самый необычный способ прокатиться по «Тавриде» (ФОТО)
Строители крымской трассы представили новый симулятор.
Именно в среду и случились страшные события, которые и останутся навсегда в памяти всех керчан. Массовое убийство в Керченском политехническом колледже, которое сначала называли терактом. Виновником всего стал один из студентов этого же учебного заведения – Владислав РОСЛЯКОВ. Сначала, он заминировал буфет, куда на перемене ходят множество учеников, а после взрыва стал расстреливать всех, кто попадался ему на глаза.
По предварительной информации, при взрыве в Керченском политехническом колледже погибло около 10 человек, еще более 40 пострадали.
В керченском колледже был теракт: один из преступников гуляет по Керчи?
Версию теракта подтвердили все свидетели. По неофициальной информации от доверенного источника, трое террористов задержаны, один разыскивается.
В результате ЧП в политехническом колледже в Керчи, по предварительным данным, 10 человек погибли, еще 70 пострадали.
В Керчи вводят ограничения движения транспорта в связи с терактом
Введут временные ограничения транспорта в Керчи.
В Керчи открыта «горячая линия» в связи со случившемся в Керченском политехническом колледже.
Теракт или массовое убийство в Керчи: трансляция с места происшествия (ВИДЕО)
К колледжу в Керчи продолжает подъезжать военная техника и спецслужбы МЧС.
Сегодня около 12 часов дня в Керчи произошла страшная трагедия. На место происшествия выехал глава Республики Крым.
Убийца из Керчи Влад Росляков в детстве издевался над животными (ВИДЕО)
Журналисты КерчьИНФО вместе с оперативной группой приехали к месту жительства студента керченского колледжа, который сегодня совершил массовое убийство.
Администрация города предоставила списки пострадавших во время взрыва в Керченском политехническом колледже на 01:00.
К сожалению, 20 человек, находившихся в образовательном учреждении в момент нападения, погибло.
Сегодня керчане почтят память погибших при массовом убийстве: официальная информация
Керчане возложат цветы и зажгут свечи в память погибшим в массовом убийстве в Керчи.
В связи с трагическими событиями в Керчи 17 октября 2018 года глава Крыма издал указ «Об объявлении траура в связи с трагическими событиями в городе Керчи».
В память погибшим при массовом убийстве в Керчи возлагают цветы (ФОТО И ВИДЕО)
Состоялось возложение цветов в память погибшим в массовом убийстве в Керчи.
В результате массового убийства в колледже Керчи скончалась еще одна девушка
Число погибших в результате взрыва и стрельбы, устроенных в колледже в Керчи студентом, возросло до 21 человека.
Занятия в Керченском политехническом колледже возобновятся в понедельник
Студенты Керченского политехнического колледжа снова начнут ходить на пары.
Глава администрации города рассказал о ситуации в Керчи.
ОФИЦИАЛЬНО: Счет для перечисления средств пострадавшим в Керченском политехническом колледже
Совет министров Республики Крым сообщает реквизиты для перечисления безвозмездных поступлений для оказания помощи пострадавшим в Керченском политехническом колледже.
Следком РФ показал работу следователей на месте ЧП в Керченском политехническом колледже, а также фрагмент оперативного совещания в Крыму под руководством главы СК России Александра Бастрыкина.
В Керчи состоялась церемония прощания с погибшими при массовом убийстве (ВИДЕО)
Сегодня в Керчи состоялась траурная церемония в память о погибших в результате страшной трагедии в Керченском политехническом колледже.
В Керчи открыли пункт по сбору документов для оказания материальной помощи семьям пострадавших в результате трагедии
Внимание! Всем семьям пострадавших в трагедии в керченском колледже необходимо сдать документы для оформления материальной помощи.
Трагедия в Керчи: родственники и друзья проводили погибших в последний путь (ФОТО)
Массовое захоронение после массового расстрела. Несколько погибших в трагедии в Керчи похоронены рядом.
Кем был Владислав РОСЛЯКОВ и его родители. Сводка.
Трагедия в Керчи: 30 000 человек проводили погибших в последний путь (ВИДЕО)
Траурная церемония прощания с погибшими в Керчи. Еще один страшный день.
Видео расстрела и взрыва с камер наблюдения Керченского колледжа (18+)
Редакция КерчьИНФО не рекомендует смотреть данный материал детям и впечатлительным людям!