Главные новости за прошедшую неделю

Главные новости за прошедшую неделю

Вот и подошла к концу одна из самых тяжелых недель для всей Керчи.

Именно в среду в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв, а после выстрелы, которые унесли жизни многих молодых студентов и их преподавателей.

Но рассмотрим всё в хронологическом порядке.

Дальние автоподходы к Крымскому мосту включены в план развития магистральной инфраструктуры России (ВИДЕО)

Проект развития дальних автодорожных подходов к Крымскому мосту вошел в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года №2101-р.

Официально: водохранилище под Керчью обмелело?

Редакция КерчьИНФО получила официальный ответ на запрос о состоянии водохранилища, которое снабжает Керчь. Хватит ли керчанам воды?

Сколько стоит проезд по Крымскому мосту для грузовиков?

Среди дальнобойщиков, которым только предстоит путь через Крымский мост, ведется дискуссия о стоимости проезда по транспортному переходу через Керченский пролив.

Поданы первые заявки на перевозку опасного груза через Крымский мост

Крымские перевозчики подали заявку на перевозку опасных грузов по Крымскому мосту.  Ространснадзор ждет ответа от ФКУ Упрдор «Тамань».

Иностранцы остались в Керчи ради рассвета на Крымском мосту

Иностранцы специально остались с ночёвкой в Керчи, чтобы увидеть восход солнца на самом длинном мосту в Европе.

На железнодорожных подходах к Крымскому мосту ставят акустические экраны (ВИДЕО)

Акустические экраны устанавливаются на участках сопряжения Крымского моста с железнодорожными подходами к нему с двух берегов.

Изобрели самый необычный способ прокатиться по «Тавриде» (ФОТО)

Строители крымской трассы представили новый симулятор.

Именно в среду и случились страшные события, которые и останутся навсегда в памяти всех керчан. Массовое убийство в Керченском политехническом колледже, которое сначала называли терактом. Виновником всего стал один из студентов этого же учебного заведения – Владислав РОСЛЯКОВ. Сначала, он заминировал буфет, куда на перемене ходят множество учеников, а после взрыва стал расстреливать всех, кто попадался ему на глаза.

При теракте в Керчи погибло около 10 человек (ВИДЕО)

По предварительной информации, при взрыве в Керченском политехническом колледже погибло около 10 человек, еще более 40 пострадали.

В керченском колледже был теракт: один из преступников гуляет по Керчи?

Версию теракта подтвердили все свидетели. По неофициальной информации от доверенного источника, трое террористов задержаны, один разыскивается.

На Крымском мосту увеличили охрану из-за теракта в Керчи

В результате ЧП в политехническом колледже в Керчи, по предварительным данным, 10 человек погибли, еще 70 пострадали.

В Керчи вводят ограничения движения транспорта в связи с терактом

Введут временные ограничения транспорта в Керчи.

В Керчи открыта «горячая линия» в связи с терактом

В Керчи открыта «горячая линия» в связи со случившемся в Керченском политехническом колледже.

Теракт или массовое убийство в Керчи: трансляция с места происшествия (ВИДЕО)

К колледжу в Керчи продолжает подъезжать военная техника и спецслужбы МЧС.

Глава Крыма рассказал о происходящем в Керчи

Сегодня около 12 часов дня в Керчи произошла страшная трагедия. На место происшествия выехал глава Республики Крым.

Убийца из Керчи Влад Росляков в детстве издевался над животными (ВИДЕО)

Журналисты КерчьИНФО вместе с оперативной группой приехали к месту жительства студента керченского колледжа, который сегодня совершил массовое убийство.

Списки пострадавших при массовом убийстве в Керчи на 01:00

Администрация города предоставила списки пострадавших во время взрыва в Керченском политехническом колледже на 01:00.

Списки погибших при массовом убийстве в Керчи

К сожалению, 20 человек, находившихся в образовательном учреждении в момент нападения, погибло.

Сегодня керчане почтят память погибших при массовом убийстве: официальная информация

Керчане возложат цветы и зажгут свечи в память погибшим в массовом убийстве в Керчи.

Во всех храмах Керчи пройдёт панихида по погибшим

Официально: объявлены дни траура в Крыму

В связи с трагическими событиями в Керчи 17 октября 2018 года глава Крыма издал указ «Об объявлении траура в связи с трагическими событиями в городе Керчи».

В память погибшим при массовом убийстве в Керчи возлагают цветы (ФОТО И ВИДЕО)

Состоялось возложение цветов в память погибшим в массовом убийстве в Керчи.

В результате массового убийства в колледже Керчи скончалась еще одна девушка

Число погибших в результате взрыва и стрельбы, устроенных в колледже в Керчи студентом, возросло до 21 человека.

Занятия в Керченском политехническом колледже возобновятся в понедельник

Студенты Керченского политехнического колледжа снова начнут ходить на пары.

Актуально: Сергей Бороздин о ситуации в Керчи (ВИДЕО)

Глава администрации города рассказал о ситуации в Керчи.

ОФИЦИАЛЬНО: Счет для перечисления средств пострадавшим в Керченском политехническом колледже

Совет министров Республики Крым сообщает реквизиты для перечисления безвозмездных поступлений для оказания помощи пострадавшим в Керченском политехническом колледже.

Оперативное видео с места трагедии в Керчи

Следком РФ показал работу следователей на месте ЧП в Керченском политехническом колледже, а также фрагмент оперативного совещания в Крыму под руководством главы СК России Александра Бастрыкина.

В Керчи состоялась церемония прощания с погибшими при массовом убийстве (ВИДЕО)

Сегодня в Керчи состоялась траурная церемония в память о погибших в результате страшной трагедии в Керченском политехническом колледже.

В Керчи открыли пункт по сбору документов для оказания материальной помощи семьям пострадавших в результате трагедии

Внимание! Всем семьям пострадавших в трагедии в керченском колледже необходимо сдать документы для оформления материальной помощи.

Трагедия в Керчи: родственники и друзья проводили погибших в последний путь (ФОТО)

Массовое захоронение после массового расстрела. Несколько погибших в трагедии в Керчи похоронены рядом.

Убийца из Керчи Владислав Росляков: кто он?

Кем был Владислав РОСЛЯКОВ и его родители. Сводка.

Трагедия в Керчи: 30 000 человек проводили погибших в последний путь (ВИДЕО)

Траурная церемония прощания с погибшими в Керчи. Еще один страшный день.

Видео расстрела и взрыва с камер наблюдения Керченского колледжа (18+)

Редакция КерчьИНФО не рекомендует смотреть данный материал детям и впечатлительным людям!

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