Главные новости за прошедшую неделю

Вот и подошла к концу одна из самых тяжелых недель для всей Керчи.

Именно в среду в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв, а после выстрелы, которые унесли жизни многих молодых студентов и их преподавателей.

Но рассмотрим всё в хронологическом порядке.

Проект развития дальних автодорожных подходов к Крымскому мосту вошел в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года №2101-р.

Редакция КерчьИНФО получила официальный ответ на запрос о состоянии водохранилища, которое снабжает Керчь. Хватит ли керчанам воды?

Среди дальнобойщиков, которым только предстоит путь через Крымский мост, ведется дискуссия о стоимости проезда по транспортному переходу через Керченский пролив.

Крымские перевозчики подали заявку на перевозку опасных грузов по Крымскому мосту. Ространснадзор ждет ответа от ФКУ Упрдор «Тамань».

Иностранцы специально остались с ночёвкой в Керчи, чтобы увидеть восход солнца на самом длинном мосту в Европе.

Акустические экраны устанавливаются на участках сопряжения Крымского моста с железнодорожными подходами к нему с двух берегов.

Строители крымской трассы представили новый симулятор.

Именно в среду и случились страшные события, которые и останутся навсегда в памяти всех керчан. Массовое убийство в Керченском политехническом колледже, которое сначала называли терактом. Виновником всего стал один из студентов этого же учебного заведения – Владислав РОСЛЯКОВ. Сначала, он заминировал буфет, куда на перемене ходят множество учеников, а после взрыва стал расстреливать всех, кто попадался ему на глаза.

По предварительной информации, при взрыве в Керченском политехническом колледже погибло около 10 человек, еще более 40 пострадали.

Версию теракта подтвердили все свидетели. По неофициальной информации от доверенного источника, трое террористов задержаны, один разыскивается.

В результате ЧП в политехническом колледже в Керчи, по предварительным данным, 10 человек погибли, еще 70 пострадали.

Введут временные ограничения транспорта в Керчи.

В Керчи открыта «горячая линия» в связи со случившемся в Керченском политехническом колледже.

К колледжу в Керчи продолжает подъезжать военная техника и спецслужбы МЧС.

Сегодня около 12 часов дня в Керчи произошла страшная трагедия. На место происшествия выехал глава Республики Крым.

Журналисты КерчьИНФО вместе с оперативной группой приехали к месту жительства студента керченского колледжа, который сегодня совершил массовое убийство.

Администрация города предоставила списки пострадавших во время взрыва в Керченском политехническом колледже на 01:00.

К сожалению, 20 человек, находившихся в образовательном учреждении в момент нападения, погибло.

Керчане возложат цветы и зажгут свечи в память погибшим в массовом убийстве в Керчи.

В связи с трагическими событиями в Керчи 17 октября 2018 года глава Крыма издал указ «Об объявлении траура в связи с трагическими событиями в городе Керчи».

Состоялось возложение цветов в память погибшим в массовом убийстве в Керчи.

Число погибших в результате взрыва и стрельбы, устроенных в колледже в Керчи студентом, возросло до 21 человека.

Студенты Керченского политехнического колледжа снова начнут ходить на пары.

Глава администрации города рассказал о ситуации в Керчи.

Совет министров Республики Крым сообщает реквизиты для перечисления безвозмездных поступлений для оказания помощи пострадавшим в Керченском политехническом колледже.

Следком РФ показал работу следователей на месте ЧП в Керченском политехническом колледже, а также фрагмент оперативного совещания в Крыму под руководством главы СК России Александра Бастрыкина.

Сегодня в Керчи состоялась траурная церемония в память о погибших в результате страшной трагедии в Керченском политехническом колледже.

Внимание! Всем семьям пострадавших в трагедии в керченском колледже необходимо сдать документы для оформления материальной помощи.

Массовое захоронение после массового расстрела. Несколько погибших в трагедии в Керчи похоронены рядом.

Кем был Владислав РОСЛЯКОВ и его родители. Сводка.

Траурная церемония прощания с погибшими в Керчи. Еще один страшный день.

Редакция КерчьИНФО не рекомендует смотреть данный материал детям и впечатлительным людям!

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