Главный стадион Керчи в числе первых добился соответствия стандартам безопасности

Стадион имени 50-летия Октября на 90% соответствует нормам безопасности.

Керченский стадион имени 50-летия Октября в числе первых в Крыму добился соответствия профессиональным стандартам и требованиям безопасности. К такому заключению пришли сотрудники разных ведомств: полиции, УФСБ, Росгвардии, МЧС. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

В прошлом году на улучшение инфраструктуры стадиона администрацией было выделено 2 500 000 рублей. Установлена пожарная сигнализация, вмонтирована кнопка безопасности, в случае нажатия которой на помощь придут служащие Росгвардии. Ежедневно стадион охраняет ЧОП. На входах установлены посты охраны, новые ворота, работает шлагбаум и камера хранения вещей. Приобретены металлодетекторы, досмотровые зеркала и прочее. Таким образом, стадион на 90% соответствует нормам безопасности.

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«Остался последний шаг – ремонт ограждения по всему периметру, который запланирован на 2019 год», — рассказывает БОРОЗДИН.