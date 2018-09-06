Главврач керченского роддома заплатит 30 тыс. руб. штрафа

Прокуратура Керчи проверила исполнение бюджетного законодательства в ГБУЗ РК «Керченский родильный дом». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Установлено, что ГБУЗ РК «Керченский родильный дом» нарушен срок оплаты денежных средств за поставленную продукцию и оказанные услуги, в связи с чем нарушены права юридического лица.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурор города возбудил в отношении главного врача дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и г. Севастополю рассмотрело представленные прокуратурой материалы и признало главного врача виновным в совершении правонарушения, назначило наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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