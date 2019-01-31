Главврач Керченской стоматологии взят под домашний арест

Керченский городской суд вынес решение по делу главного врача ГАУЗ РК «Керченская стоматологическая поликлиника». Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда РК.

В отношении главврача керченской стоматологии следственным отделом по городу Керчь было выдвинуто обвинение в подозрении упомянутого лица в даче взятки, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ.

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Суд удовлетворил ходатайство следственного отдела и вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого под домашний арест.