Главврач Керченской стоматологии взят под домашний арест

Главврач Керченской стоматологии взят под домашний арест

Керченский городской суд вынес решение по делу главного врача ГАУЗ РК «Керченская стоматологическая поликлиника». Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда РК.

В отношении главврача керченской стоматологии следственным отделом по городу Керчь было выдвинуто обвинение в подозрении упомянутого лица в даче взятки, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ.

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Суд удовлетворил ходатайство следственного отдела и вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого под домашний арест.

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