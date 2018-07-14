Гобеленовые наволочки «Гороскоп» оптом от производителя: выгодное расширение розничного ассортимента

Декоративные подушки — элемент, с которым любят работать и экспериментировать современные дизайнеры. Востребованность изделий вполне оправдана. Они эффектно смотрятся на диванах, креслах, кроватях. При этом используются не только как интерьерные украшения, но и вполне заменяют обычные подушки во время дневного отдыха или сна. Среди множества вариантов наволочек, применяемых для украшения декоративных подушек, повышенным спросом пользуются гобелены. Они изготавливаются по технологии особого переплетения нитей. Отличительной чертой таких полотен является наличие художественного рисунка, орнамента или репродукции, вышитой по всей их поверхности.

Ассортимент гобеленовых наволочек достаточно обширен. В частном порядке их приобретают для детских и взрослых спален, гостиных, залов и столовых. Нередко изделия украшают и общественные места — приемные Спа-салонов, зоны игровых комплексов, помещения развлекательных центров, кабинеты психологов и т. д.

Ознакомиться с эксклюзивной линейкой изделий можно на сайте производителя — «Студии текстильного дизайна». Здесь для быстрого поиска тематических изображений наволочки разделены на группы. Репродукции известных художников, натюрморты, пейзажи, животные — часть разделов, представленных на портале студии. Одной из последних новинок мастеров стала коллекция «Гороскоп», размещенная по ссылке http://gobelen-rus.ru/goroskop.

Незамысловатая веселая серия состоит из 24 работ. Для каждого знака зодиака художники создали по две вариации наволочек с изображением кота и собаки. Беззаботные зверушки демонстрируют характер, увлечения знака. Их внешний вид вызывает улыбку и восторг. В качестве фонового полотна мастера выбрали нейтральный бежевый тон — цвет, гармонирующий практически со всеми оттенками.

Коллекция гобеленовых наволочек «Гороскоп» пользуется особым спросом у покупателей. Такую вещь можно подарить по особому случаю — ко дню рождения или приурочить ее к приближающемуся празднику (профессиональному торжеству, Новому Году, дню Валентина и т. д.). Необычный презент порадует как близких людей, так и коллег по работе. Скомпоновать набор для одного человека можно из двух наволочек с изображением кошки и собаки. Если подарок адресован нескольким людям, например, семье, комплект составляется из соответствующих знаков зодиака.

Коллекция «Гороскоп» оптом

Гобеленовые наволочки «Гороскоп» — беспроигрышный вариант для розничной продажи. Серия знаков зодиака займет достойную нишу на полках вашего магазина и поможет расширить текущий ассортимент товаров. Покупатели интересуются такими подарками на протяжении года, поэтому застоя с продукцией не возникнет.

Наволочки из гобелена оптовыми партиями часто приобретают для реализации в:

отделах и точках текстильной продукции;

сувенирных лавках;

интернет-магазинах;

супермаркетах и пр.

Если вас заинтересовала новая серия наволочек, вы можете самостоятельно связаться с производителем. Прием заказов на приобретение коллекции «Гороскоп» с доставкой в любой из регионов РФ осуществляется непосредственно на сайте «Студии текстильного дизайна». Указанные номера телефонов и электронные адреса помогут связаться с менеджерами компании для получения консультаций, обсуждения условий сотрудничества и уточнения любых других вопросов.

Гобеленовые наволочки в повседневном использовании

Гобеленовое полотно, изготавливаемое на фабрике «Студии текстильного дизайна», плотное, но не грубое. Оно отличается прочностью, стойкостью к истиранию. Достичь оптимальных характеристик мастерам помогает смесовый состав материала — жаккарда, в который включены натуральные и синтетические нити. Натуральная основа придает наволочкам природной мягкости и дарит приятные тактильные ощущения во время отдыха. Синтетика помогает укрепить ткань и продлить ее эксплуатационные свойства. Также искусственные волокна создают барьер и не позволяют оседать пыли на поверхности подушек. При должном уходе принадлежности служат не одно десятилетие.

Помимо наволочек из гобелена компания выпускает целый ряд текстильной продукции для интерьерного украшения. Это покрывала, панно, скатерти, салфетки и многое другое.

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