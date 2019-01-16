Гололед на «Тавриде»: рейсовый автобус попал в ДТП (ВИДЕО)

Ночная авария на трассе «Таврида».

Очевидцы прислали в Редакцию КерчьИНФО видео ночного ДТП на трассе «Таврида» под Феодосией. По словам автора съемки дорога ночью была очень скользкой:

«На «Тавриде» под Луговым произошла авария из-за гололёда, дорожные службы не реагируют на состояние дороги! Протяженностью 60 км от Керчи на дороге гололёд».

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В ДТП попал рейсовый автобус. На месте работали сотрудники МЧС.

Подробности выясняются.

ДТП на скользкой «Тавриде»