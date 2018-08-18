Близится финал конкурса красоты от КерчьИНФО и скаутингового агентства SMG Queen and princess of the season 2018. Голосуйте за красавиц!
Совсем скоро состоится финал самого масштабного конкурса красоты в Керчи Queen and princess of the season 2018. Более пятидесяти компания приложили свои силы в создании незабываемого лета для всех участниц — салоны красоты и спортивные клубы, магазины модной одежды и детские развлекательные центры, танцевальные коллективы, кафе и студии в разных направлениях, а также известные люди нашего города.
На протяжении месяца четыре группы участниц посещали мастер-классы, фотосессии и боролись за главную номинацию в своей категории. Главные призы — iPhone 6s , и iPhone SE от сети монобрендовых магазинов Apple в Крыму ruStore. Младшей категории достанутся умные часы Smart baby watch q90 от интерент-магазиа электроники в Крыму Buker и подарки от магазина «Лимпопо».
Генеральным спонсором конкурса выступает фабрика натяжных потолков «Виктория» — единственный производитель в Керчи. VIP-партнер — диагностический центр «Глобал Медик Групп». Специальный партнер — парк львов «Тайган».
Настало время выбрать лучшую из лучших в номинации «Королева сезона» по версии читателей КерчьИНФО. Юные красавицы ждут вашей поддержки!
Голосование продлится до 25 августа!
Голосование конкурса красоты в номинации «Королева сезона»
Конкурс красоты Princess of the season - Номинация КОРОЛЕВА
-
Гоманюк Виктория5голосов
-
Волошина Кристина24голосов
-
Короткая Виктория5голосов
-
Федосенко Анастасия1голосов
-
Навроцкая Анастасия30голосов
-
Бон Ангелина33голосов
-
Шелоп Владислава4голосов
-
Ярошевич Светлана5голосов
-
Титенко Екатерина2голосов
-
Семенишина Виктория18голосов
-
Ветошко Анастасия20голосов