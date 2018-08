Голосование конкурса красоты в номинации «Королева сезона»

Близится финал конкурса красоты от КерчьИНФО и скаутингового агентства SMG Queen and princess of the season 2018. Голосуйте за красавиц!

Совсем скоро состоится финал самого масштабного конкурса красоты в Керчи Queen and princess of the season 2018. Более пятидесяти компания приложили свои силы в создании незабываемого лета для всех участниц — салоны красоты и спортивные клубы, магазины модной одежды и детские развлекательные центры, танцевальные коллективы, кафе и студии в разных направлениях, а также известные люди нашего города.

На протяжении месяца четыре группы участниц посещали мастер-классы, фотосессии и боролись за главную номинацию в своей категории. Главные призы — iPhone 6s , и iPhone SE от сети монобрендовых магазинов Apple в Крыму ruStore. Младшей категории достанутся умные часы Smart baby watch q90 от интерент-магазиа электроники в Крыму Buker и подарки от магазина «Лимпопо».

Генеральным спонсором конкурса выступает фабрика натяжных потолков «Виктория» — единственный производитель в Керчи. VIP-партнер — диагностический центр «Глобал Медик Групп». Специальный партнер — парк львов «Тайган».

Настало время выбрать лучшую из лучших в номинации «Королева сезона» по версии читателей КерчьИНФО. Юные красавицы ждут вашей поддержки!

Голосование продлится до 25 августа!

Конкурс красоты Princess of the season - Номинация КОРОЛЕВА

Гоманюк Виктория 5 голосов

Волошина Кристина 24 голосов

Короткая Виктория 5 голосов

Федосенко Анастасия 1 голосов

Навроцкая Анастасия 30 голосов

Бон Ангелина 33 голосов

Шелоп Владислава 4 голосов

Ярошевич Светлана 5 голосов

Титенко Екатерина 2 голосов

Семенишина Виктория 18 голосов

Ветошко Анастасия 20 голосов

