Близится финал конкурса красоты от КерчьИНФО и скаутингового агентства SMG Queen and princess of the season 2018. Голосуйте за красавиц!
Совсем скоро состоится финал самого масштабного конкурса красоты в Керчи Queen and princess of the season 2018. Более пятидесяти компания приложили свои силы в создании незабываемого лета для всех участниц — салоны красоты и спортивные клубы, магазины модной одежды и детские развлекательные центры, танцевальные коллективы, кафе и студии в разных направлениях, а также известные люди нашего города.
На протяжении месяца четыре группы участниц посещали мастер-классы, фотосессии и боролись за главную номинацию в своей категории. Главные призы — iPhone 6s , и iPhone SE от сети монобрендовых магазинов Apple в Крыму ruStore. Младшей категории достанутся умные часы Smart baby watch q90 от интерент-магазиа электроники в Крыму Buker и подарки от магазина «Лимпопо».
Генеральным спонсором конкурса выступает фабрика натяжных потолков «Виктория» — единственный производитель в Керчи. VIP-партнер — диагностический центр «Глобал Медик Групп». Специальный партнер — парк львов «Тайган».
Настало время выбрать лучшую из лучших в номинации «Мини-мисс принцесса сезона» по версии читателей КерчьИНФО. Юные красавицы ждут вашей поддержки!
Голосование продлится до 25 августа!
Голосование конкурса красоты в номинации «Мини-мисс принцесса сезона»
Конкурс красоты Princess of the season - Номинация МИНИ
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Марчук Екатерина3голосов
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Букша Доминика8голосов
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Заболотная Екатерина50голосов
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Оболонская Полина26голосов
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Рыбакова Лилианна13голосов
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Патлатюк Алиса5голосов
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Луговая Снежана27голосов
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Кислякова Снежана9голосов
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Фальковская Вероника83голосов
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Болеховская Елизавета6голосов
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Баракина Милана4голосов
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Ярошевич Елизавета9голосов