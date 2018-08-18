Голосование конкурса красоты в номинации «Мини-мисс принцесса сезона»

Голосование конкурса красоты в номинации «Мини-мисс принцесса сезона»

Близится финал конкурса красоты от КерчьИНФО и скаутингового агентства SMG Queen and princess of the season 2018. Голосуйте за красавиц!

Совсем скоро состоится финал самого масштабного конкурса красоты в Керчи Queen and princess of the season 2018. Более пятидесяти компания приложили свои силы в создании незабываемого лета для всех участниц — салоны красоты и спортивные клубы, магазины модной одежды и детские развлекательные центры, танцевальные коллективы, кафе и студии в разных направлениях, а также известные люди нашего города.

На протяжении месяца четыре группы участниц посещали мастер-классы, фотосессии и боролись за главную номинацию в своей категории. Главные призы — iPhone 6s , и iPhone SE от сети монобрендовых магазинов Apple  в Крыму ruStore. Младшей категории достанутся умные часы Smart baby watch q90 от интерент-магазиа электроники в Крыму Buker и подарки от магазина «Лимпопо».

Генеральным спонсором конкурса выступает фабрика натяжных потолков «Виктория» — единственный производитель в Керчи. VIP-партнер — диагностический центр «Глобал Медик Групп». Специальный партнер — парк львов «Тайган».

Настало время выбрать лучшую из лучших в номинации «Мини-мисс принцесса сезона» по версии читателей КерчьИНФО. Юные красавицы ждут вашей поддержки!

Голосование продлится до 25 августа!

Голосование конкурса красоты в номинации «Мини-мисс принцесса сезона»

Конкурс красоты Princess of the season - Номинация МИНИ

  • Марчук Екатерина
    Марчук Екатерина
    3
    голосов
  • Букша Доминика
    Букша Доминика
    8
    голосов
  • Заболотная Екатерина
    Заболотная Екатерина
    50
    голосов
  • Оболонская Полина
    Оболонская Полина
    26
    голосов
  • Рыбакова Лилианна
    Рыбакова Лилианна
    13
    голосов
  • Патлатюк Алиса
    Патлатюк Алиса
    5
    голосов
  • Луговая Снежана
    Луговая Снежана
    27
    голосов
  • Кислякова Снежана
    Кислякова Снежана
    9
    голосов
  • Фальковская Вероника
    Фальковская Вероника
    83
    голосов
  • Болеховская Елизавета
    Болеховская Елизавета
    6
    голосов
  • Баракина Милана
    Баракина Милана
    4
    голосов
  • Ярошевич Елизавета
    Ярошевич Елизавета
    9
    голосов

 

 

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