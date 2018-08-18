Близится финал конкурса красоты от КерчьИНФО и скаутингового агентства SMG Queen and princess of the season 2018. Голосуйте за красавиц!
Совсем скоро состоится финал самого масштабного конкурса красоты в Керчи Queen and princess of the season 2018. Более пятидесяти компания приложили свои силы в создании незабываемого лета для всех участниц — салоны красоты и спортивные клубы, магазины модной одежды и детские развлекательные центры, танцевальные коллективы, кафе и студии в разных направлениях, а также известные люди нашего города.
На протяжении месяца четыре группы участниц посещали мастер-классы, фотосессии и боролись за главную номинацию в своей категории. Главные призы — iPhone 6s , и iPhone SE от сети монобрендовых магазинов Apple в Крыму ruStore. Младшей категории достанутся умные часы Smart baby watch q90 от интерент-магазиа электроники в Крыму Buker и подарки от магазина «Лимпопо».
Генеральным спонсором конкурса выступает фабрика натяжных потолков «Виктория» — единственный производитель в Керчи. VIP-партнер — диагностический центр «Глобал Медик Групп». Специальный партнер — парк львов «Тайган».
Настало время выбрать лучшую из лучших в номинации «Принцесса сезона» по версии читателей КерчьИНФО. Юные красавицы ждут вашей поддержки!
Голосование продлится до 25 августа!
Голосование конкурса красоты в номинации «Принцесса сезона»
Конкурс красоты Princess of the season - Номинация ПРИНЦЕССА
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Михайленко Виталина61голосов
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Бодня Алёна7голосов
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Играс Вероника3голосов
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Кобина Кира4голосов
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Оболонская София16голосов
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Наумова Мария7голосов
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Першко Александра38голосов
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Софья Ардельян5голосов
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Удина Диана3голосов
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Витенко Юлия9голосов
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Шаталова Златислава16голосов