Голосование конкурса красоты в номинации «Принцесса сезона»

Голосование конкурса красоты в номинации «Принцесса сезона»

Близится финал конкурса красоты от КерчьИНФО и скаутингового агентства SMG Queen and princess of the season 2018. Голосуйте за красавиц!

Совсем скоро состоится финал самого масштабного конкурса красоты в Керчи Queen and princess of the season 2018. Более пятидесяти компания приложили свои силы в создании незабываемого лета для всех участниц — салоны красоты и спортивные клубы, магазины модной одежды и детские развлекательные центры, танцевальные коллективы, кафе и студии в разных направлениях, а также известные люди нашего города.

На протяжении месяца четыре группы участниц посещали мастер-классы, фотосессии и боролись за главную номинацию в своей категории. Главные призы — iPhone 6s , и iPhone SE от сети монобрендовых магазинов Apple  в Крыму ruStore. Младшей категории достанутся умные часы Smart baby watch q90 от интерент-магазиа электроники в Крыму Buker и подарки от магазина «Лимпопо».

Генеральным спонсором конкурса выступает фабрика натяжных потолков «Виктория» — единственный производитель в Керчи. VIP-партнер — диагностический центр «Глобал Медик Групп». Специальный партнер — парк львов «Тайган».

Настало время выбрать лучшую из лучших в номинации «Принцесса сезона» по версии читателей КерчьИНФО. Юные красавицы ждут вашей поддержки!

Голосование продлится до 25 августа!

Голосование конкурса красоты в номинации «Принцесса сезона»

Конкурс красоты Princess of the season - Номинация ПРИНЦЕССА

  • Михайленко Виталина
    Михайленко Виталина
    61
    голосов
  • Бодня Алёна
    Бодня Алёна
    7
    голосов
  • Играс Вероника
    Играс Вероника
    3
    голосов
  • Кобина Кира
    Кобина Кира
    4
    голосов
  • Оболонская София
    Оболонская София
    16
    голосов
  • Наумова Мария
    Наумова Мария
    7
    голосов
  • Першко Александра
    Першко Александра
    38
    голосов
  • Софья Ардельян
    Софья Ардельян
    5
    голосов
  • Удина Диана
    Удина Диана
    3
    голосов
  • Витенко Юлия
    Витенко Юлия
    9
    голосов
  • Шаталова Златислава
    Шаталова Златислава
    16
    голосов

 

 

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