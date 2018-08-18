Голосование конкурса красоты в номинации «Юная королева сезона»

Голосование конкурса красоты в номинации «Юная королева сезона»

Близится финал конкурса красоты от КерчьИНФО и скаутингового агентства SMG Queen and princess of the season 2018. Голосуйте за красавиц!

Совсем скоро состоится финал самого масштабного конкурса красоты в Керчи Queen and princess of the season 2018. Более пятидесяти компания приложили свои силы в создании незабываемого лета для всех участниц — салоны красоты и спортивные клубы, магазины модной одежды и детские развлекательные центры, танцевальные коллективы, кафе и студии в разных направлениях, а также известные люди нашего города.

На протяжении месяца четыре группы участниц посещали мастер-классы, фотосессии и боролись за главную номинацию в своей категории. Главные призы — iPhone 6s , и iPhone SE от сети монобрендовых магазинов Apple  в Крыму ruStore. Младшей категории достанутся умные часы Smart baby watch q90 от интерент-магазиа электроники в Крыму Buker и подарки от магазина «Лимпопо».

Генеральным спонсором конкурса выступает фабрика натяжных потолков «Виктория» — единственный производитель в Керчи. VIP-партнер — диагностический центр «Глобал Медик Групп». Специальный партнер — парк львов «Тайган».

Настало время выбрать лучшую из лучших в номинации «Юная королева сезона» по версии читателей КерчьИНФО. Юные красавицы ждут вашей поддержки!

Голосование продлится до 25 августа!

 Голосование конкурса красоты в номинации «Юная королева сезона»

Конкурс красоты Princess of the season - Номинация ЮНАЯ КОРОЛЕВА

  • Скоробогатая Виолетта
    Скоробогатая Виолетта
    12
    голосов
  • Давиденко Карина
    Давиденко Карина
    6
    голосов
  • Рыбникова Наталья
    Рыбникова Наталья
    3
    голосов
  • Полулях Кира
    Полулях Кира
    19
    голосов
  • Божко Юлия
    Божко Юлия
    2
    голосов
  • Костюкова Алина
    Костюкова Алина
    8
    голосов
  • Карнаушенко Инесса
    Карнаушенко Инесса
    11
    голосов
  • Дякович Снежана
    Дякович Снежана
    3
    голосов
  • Пушкарёва Инна
    Пушкарёва Инна
    7
    голосов
  • Баклагова Кристина
    Баклагова Кристина
    32
    голосов
  • Шаталова Дарьяна
    Шаталова Дарьяна
    25
    голосов

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 457