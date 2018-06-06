Голосование за лучшие пары проекта «Свадьба в подарок»

Голосование за лучшие пары проекта «Свадьба в подарок»

С сегодняшнего дня начинается голосование за 5 лучших пар проекта «Свадьба в подарок», который объединил в себе специалистов свадебной индустрии и влюбленные сердца молодоженов.

Наша задача, дорогие читатели, до 15 июня честно выбрать достойных кандидатов, ведь одни из них получат исполнение самого заветного желания — свадьбу мечты совершенно БЕСПЛАТНО!

Представляем вашему вниманию фотографии участников 2 этапа конкурса, на котором пары выполнили креативное задание «Особенное место для особенных пар».

Голосование за лучшие пары проекта «Свадьба в подарок»

  • Сергей и Алла
    Сергей и Алла
    319
    голосов
  • Сергей и Мария
    Сергей и Мария
    81
    голосов
  • Иван и Лия
    Иван и Лия
    30
    голосов
  • Сергей и Александра
    Сергей и Александра
    577
    голосов
  • Дарья и Игорь
    Дарья и Игорь
    411
    голосов
  • Александр и Дарья
    Александр и Дарья
    163
    голосов
  • Олег и Юлия
    Олег и Юлия
    115
    голосов
  • Руслан и Марина
    Руслан и Марина
    32
    голосов

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