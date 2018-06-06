С сегодняшнего дня начинается голосование за 5 лучших пар проекта «Свадьба в подарок», который объединил в себе специалистов свадебной индустрии и влюбленные сердца молодоженов.
Наша задача, дорогие читатели, до 15 июня честно выбрать достойных кандидатов, ведь одни из них получат исполнение самого заветного желания — свадьбу мечты совершенно БЕСПЛАТНО!
Представляем вашему вниманию фотографии участников 2 этапа конкурса, на котором пары выполнили креативное задание «Особенное место для особенных пар».
Голосование за лучшие пары проекта «Свадьба в подарок»
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Сергей и Алла319голосов
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Сергей и Мария81голосов
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Иван и Лия30голосов
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Сергей и Александра577голосов
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Дарья и Игорь411голосов
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Александр и Дарья163голосов
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Олег и Юлия115голосов
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Руслан и Марина32голосов