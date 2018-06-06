Голосование за лучшие пары проекта «Свадьба в подарок»

С сегодняшнего дня начинается голосование за 5 лучших пар проекта «Свадьба в подарок», который объединил в себе специалистов свадебной индустрии и влюбленные сердца молодоженов.

Наша задача, дорогие читатели, до 15 июня честно выбрать достойных кандидатов, ведь одни из них получат исполнение самого заветного желания — свадьбу мечты совершенно БЕСПЛАТНО!

Представляем вашему вниманию фотографии участников 2 этапа конкурса, на котором пары выполнили креативное задание «Особенное место для особенных пар».

Голосование за лучшие пары проекта «Свадьба в подарок»

Сергей и Алла 319 голосов

Сергей и Мария 81 голосов

Иван и Лия 30 голосов

Сергей и Александра 577 голосов

Дарья и Игорь 411 голосов

Александр и Дарья 163 голосов

Олег и Юлия 115 голосов

Руслан и Марина 32 голосов

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