Голосование за лучшую невесту Крыма: Всекрымский FEST-невест — 2018

Голосование за лучшую невесту Крыма: Всекрымский FEST-невест — 2018

Поддержи участниц. Выбираем лучшую невесту Крыма.

В Крыму проходит фестиваль невест «FEST-невест — 2018», в котором принимают участие девушки из разных городов Крыма — Симферополь, Джанкой, Феодосия, Евпатория, Керчь и другие.  Главной площадкой фестиваля станет Керчь. 9 сентября на улицах нашего города будет очень празднично и свадебно.

На протяжении всего дня участниц ждет незабываемый мото-пробег, организованный клубом «Грифоны», поезка на Лимузинах от компании «Стебловские лимузины», прогулка по Керченскому проливу на яхте, церемония возложения цветов на горе Митридат. Цветы участницам предоставлены администрацией магазина «Букетная мастерская». Здесь же невесты устроят флэшмоб и ради мира и любви — выпустят в небо белые шары, предоставленные магазином «Квиточка».  Незабываемое автопати, шествие невест, творческие конкурсы, и долгожданный финал.

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Ведущая и организатор фестиваля в Керчи Наталья ПУШИНА, в Феодосии — Кристина ПОДЕРЕЦКАЯ. Фестиваль проводится при поддержке Керченского городского отдела культуры.

45 партнеров фестиваля любезно согласились быть частью огромного праздника в честь дня города Керчь.Каждая из участниц получит от наших партнеров подарочный сертификат и сладкий сюрприз.

Невеста, занявшая первое место получит торт от победительницы Битвы кондитеров Анны БАБЕНКО и интервью с журналистами КерчьИНФО, которое будет опубликовано на нашем сайте. Невеста, которая станет второй по итогам конкурса получит подарочный набор косметики «Домашний уход для волос» — от студии красоты МАРАФЕТ. И «серебряная невеста» заберет фруктовый букет от Виолеты АНДРЕЕВОЙ.

Награждение пройдет 9 сентября в ресторане «Галеон».

Определит победителя голосование на сайте КерчьИНФО. Поддержите участниц своим голосом. Голосование продлится 7 дней.

 

ВСЕКРЫМСКИЙ FEST-невест - 2018.

  • Макарова Валерия, г. Керчь
    Макарова Валерия, г. Керчь
    4
    голосов
  • Чикова Наташа, г.Феодосия
    Чикова Наташа, г.Феодосия
    0
    голосов
  • Дмитриева Лолита.г.Феодосия
    Дмитриева Лолита.г.Феодосия
    0
    голосов
  • Годош Юлия Евгеньевна Г. Феодосия
    Годош Юлия Евгеньевна Г. Феодосия
    0
    голосов
  • Микаэла Облётова. Феодосия.
    Микаэла Облётова. Феодосия.
    1
    голосов
  • Ирина Нистор, г.Феодосия
    Ирина Нистор, г.Феодосия
    0
    голосов
  • Андреева Анастасия, г. Евпатория
    Андреева Анастасия, г. Евпатория
    0
    голосов
  • Ланина Ольга г. Феодосия
    Ланина Ольга г. Феодосия
    0
    голосов
  • Сидоренко Дарья,г.Керчь
    Сидоренко Дарья,г.Керчь
    0
    голосов
  • Коноваленко Евгения г.Феодосия
    Коноваленко Евгения г.Феодосия
    0
    голосов
  • Алла Муханова г.Феодосия
    Алла Муханова г.Феодосия
    0
    голосов
  • Зайченко Светлана г. Керчь
    Зайченко Светлана г. Керчь
    4
    голосов
  • Петрашенко Татьяна, г. Керчь
    Петрашенко Татьяна, г. Керчь
    1
    голосов
  • Кушниренко Елена, г. Керчь
    Кушниренко Елена, г. Керчь
    44
    голосов
  • Кравченко Вероника, г. Керчь
    Кравченко Вероника, г. Керчь
    11
    голосов
  • Шевченко Марина, г. Керчь
    Шевченко Марина, г. Керчь
    0
    голосов
  • Старченко Анастасия, г. Керчь.
    Старченко Анастасия, г. Керчь.
    1
    голосов
  • Костина Елена, г. Керчь.
    Костина Елена, г. Керчь.
    1
    голосов
  • Зверева Дарья, г. Керчь
    Зверева Дарья, г. Керчь
    2
    голосов
  • Лавренова Марина, г. Джанкой.
    Лавренова Марина, г. Джанкой.
    0
    голосов
  • Рабош Янина, г. Джанкой
    Рабош Янина, г. Джанкой
    25
    голосов
  • Железняк Анна, г. Керчь
    Железняк Анна, г. Керчь
    1
    голосов
  • Котова Алёна Олеговна, г. Феодосия
    Котова Алёна Олеговна, г. Феодосия
    0
    голосов
  • Симанчук Екатерина Николаевна, г. Феодосия
    Симанчук Екатерина Николаевна, г. Феодосия
    1
    голосов
  • Кожемякина Светлана Андреевна
    Кожемякина Светлана Андреевна
    0
    голосов
  • Анжелика Дмитриева, г. Феодосия
    Анжелика Дмитриева, г. Феодосия
    0
    голосов
  • Кравченко Вероника Александровна, г. Керчь
    Кравченко Вероника Александровна, г. Керчь
    0
    голосов
  • Воробьева Екатерина Викторовна, г . Феодосия
    Воробьева Екатерина Викторовна, г . Феодосия
    0
    голосов
  • Васильева Дарья Владимировна, г. Феодосия
    Васильева Дарья Владимировна, г. Феодосия
    0
    голосов
  • Писанцева Елена Юрьевна, г. Керчь
    Писанцева Елена Юрьевна, г. Керчь
    1
    голосов
  • Макарова Валерия Владимировна, г. Керчь
    Макарова Валерия Владимировна, г. Керчь
    1
    голосов
  • Рохмань Александра Александровна, г. Джанкой
    Рохмань Александра Александровна, г. Джанкой
    0
    голосов
  • Мамбетова Светлана, г. Джанкой
    Мамбетова Светлана, г. Джанкой
    1
    голосов
  • Еременко Елена Олеговна, г. Старый Крым
    Еременко Елена Олеговна, г. Старый Крым
    1
    голосов
  • Новикова Светлана Николаенко, г. Керчь
    Новикова Светлана Николаенко, г. Керчь
    0
    голосов
  • Лазарь Александра, г. Керчь
    Лазарь Александра, г. Керчь
    0
    голосов
  • Жарая Ирина Михайловна, г. Керчь
    Жарая Ирина Михайловна, г. Керчь
    1
    голосов
  • Исаченко Татьяна, г. Керчь
    Исаченко Татьяна, г. Керчь
    5
    голосов
  • Чакирова Дарина, г. Керчь
    Чакирова Дарина, г. Керчь
    1
    голосов
  • Рыбина Анастасия Геннадиевна, г. Евпатория
    Рыбина Анастасия Геннадиевна, г. Евпатория
    0
    голосов
  • Калмыкова Татьяна, г. Евпатория
    Калмыкова Татьяна, г. Евпатория
    0
    голосов
  • Королева Наталья Анатольевна, г. Щелкино
    Королева Наталья Анатольевна, г. Щелкино
    0
    голосов
  • Петрова Ольга , г. Симферополь
    Петрова Ольга , г. Симферополь
    0
    голосов
  • Драчева Мария г. Керчь
    Драчева Мария г. Керчь
    3
    голосов
  • Зайченко Светлана, г. Керчь
    Зайченко Светлана, г. Керчь
    0
    голосов
  • Брундукова Виктория Федоровна, г. Керчь
    Брундукова Виктория Федоровна, г. Керчь
    2
    голосов
  • Старченко Анастасия, г. Керчь
    Старченко Анастасия, г. Керчь
    0
    голосов
  • Мошнякова Юлия, г. Керчь
    Мошнякова Юлия, г. Керчь
    1
    голосов
  • Галенко (Еремина) Мария, г. Керчь-Симферополь
    Галенко (Еремина) Мария, г. Керчь-Симферополь
    1
    голосов
  • Анна Вишнивецкая, г. Евпатория
    Анна Вишнивецкая, г. Евпатория
    0
    голосов
  • Оголь Елена Ивановна, г. Джанкой
    Оголь Елена Ивановна, г. Джанкой
    1
    голосов
  • Петрашенко Татьяна, г. Керчь
    Петрашенко Татьяна, г. Керчь
    0
    голосов
  • Шанских Анастасия, г. Феодосия
    Шанских Анастасия, г. Феодосия
    0
    голосов
  • Удахина Юлия, с. Вилино
    Удахина Юлия, с. Вилино
    0
    голосов
  • Кожемякина Светлана г. Феодосия
    Кожемякина Светлана г. Феодосия
    0
    голосов
  • Чикова Лена, г.Феодосия
    Чикова Лена, г.Феодосия
    2
    голосов
  • Бурдовицына Дарья г. Феодосия
    Бурдовицына Дарья г. Феодосия
    0
    голосов
  • Костина Татьяна г. Керчь
    Костина Татьяна г. Керчь
    0
    голосов
  • Костина Алена, г. Керчь
    Костина Алена, г. Керчь
    0
    голосов
  • Маргарита Барташенко, Керчь
    Маргарита Барташенко, Керчь
    5
    голосов
  • Ибраимова Эльвина, г.Керчь
    Ибраимова Эльвина, г.Керчь
    0
    голосов
  • Пишукова Любовь, г. Феодосия
    Пишукова Любовь, г. Феодосия
    1
    голосов
  • Безкоровайная Анастасия. г. Феодосия
    Безкоровайная Анастасия. г. Феодосия
    3
    голосов

 

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