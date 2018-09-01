Голосование за лучшую невесту Крыма: Всекрымский FEST-невест — 2018

Поддержи участниц. Выбираем лучшую невесту Крыма.

В Крыму проходит фестиваль невест «FEST-невест — 2018», в котором принимают участие девушки из разных городов Крыма — Симферополь, Джанкой, Феодосия, Евпатория, Керчь и другие. Главной площадкой фестиваля станет Керчь. 9 сентября на улицах нашего города будет очень празднично и свадебно.

На протяжении всего дня участниц ждет незабываемый мото-пробег, организованный клубом «Грифоны», поезка на Лимузинах от компании «Стебловские лимузины», прогулка по Керченскому проливу на яхте, церемония возложения цветов на горе Митридат. Цветы участницам предоставлены администрацией магазина «Букетная мастерская». Здесь же невесты устроят флэшмоб и ради мира и любви — выпустят в небо белые шары, предоставленные магазином «Квиточка». Незабываемое автопати, шествие невест, творческие конкурсы, и долгожданный финал.

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Ведущая и организатор фестиваля в Керчи Наталья ПУШИНА, в Феодосии — Кристина ПОДЕРЕЦКАЯ. Фестиваль проводится при поддержке Керченского городского отдела культуры.

45 партнеров фестиваля любезно согласились быть частью огромного праздника в честь дня города Керчь.Каждая из участниц получит от наших партнеров подарочный сертификат и сладкий сюрприз.

Невеста, занявшая первое место получит торт от победительницы Битвы кондитеров Анны БАБЕНКО и интервью с журналистами КерчьИНФО, которое будет опубликовано на нашем сайте. Невеста, которая станет второй по итогам конкурса получит подарочный набор косметики «Домашний уход для волос» — от студии красоты МАРАФЕТ. И «серебряная невеста» заберет фруктовый букет от Виолеты АНДРЕЕВОЙ.

Награждение пройдет 9 сентября в ресторане «Галеон».

Определит победителя голосование на сайте КерчьИНФО. Поддержите участниц своим голосом. Голосование продлится 7 дней.

ВСЕКРЫМСКИЙ FEST-невест - 2018.

Макарова Валерия, г. Керчь 4 голосов

Чикова Наташа, г.Феодосия 0 голосов

Дмитриева Лолита.г.Феодосия 0 голосов

Годош Юлия Евгеньевна Г. Феодосия 0 голосов

Микаэла Облётова. Феодосия. 1 голосов

Ирина Нистор, г.Феодосия 0 голосов

Андреева Анастасия, г. Евпатория 0 голосов

Ланина Ольга г. Феодосия 0 голосов

Сидоренко Дарья,г.Керчь 0 голосов

Коноваленко Евгения г.Феодосия 0 голосов

Алла Муханова г.Феодосия 0 голосов

Зайченко Светлана г. Керчь 4 голосов

Петрашенко Татьяна, г. Керчь 1 голосов

Кушниренко Елена, г. Керчь 44 голосов

Кравченко Вероника, г. Керчь 11 голосов

Шевченко Марина, г. Керчь 0 голосов

Старченко Анастасия, г. Керчь. 1 голосов

Костина Елена, г. Керчь. 1 голосов

Зверева Дарья, г. Керчь 2 голосов

Лавренова Марина, г. Джанкой. 0 голосов

Рабош Янина, г. Джанкой 25 голосов

Железняк Анна, г. Керчь 1 голосов

Котова Алёна Олеговна, г. Феодосия 0 голосов

Симанчук Екатерина Николаевна, г. Феодосия 1 голосов

Кожемякина Светлана Андреевна 0 голосов

Анжелика Дмитриева, г. Феодосия 0 голосов

Кравченко Вероника Александровна, г. Керчь 0 голосов

Воробьева Екатерина Викторовна, г . Феодосия 0 голосов

Васильева Дарья Владимировна, г. Феодосия 0 голосов

Писанцева Елена Юрьевна, г. Керчь 1 голосов

Макарова Валерия Владимировна, г. Керчь 1 голосов

Рохмань Александра Александровна, г. Джанкой 0 голосов

Мамбетова Светлана, г. Джанкой 1 голосов

Еременко Елена Олеговна, г. Старый Крым 1 голосов

Новикова Светлана Николаенко, г. Керчь 0 голосов

Лазарь Александра, г. Керчь 0 голосов

Жарая Ирина Михайловна, г. Керчь 1 голосов

Исаченко Татьяна, г. Керчь 5 голосов

Чакирова Дарина, г. Керчь 1 голосов

Рыбина Анастасия Геннадиевна, г. Евпатория 0 голосов

Калмыкова Татьяна, г. Евпатория 0 голосов

Королева Наталья Анатольевна, г. Щелкино 0 голосов

Петрова Ольга , г. Симферополь 0 голосов

Драчева Мария г. Керчь 3 голосов

Зайченко Светлана, г. Керчь 0 голосов

Брундукова Виктория Федоровна, г. Керчь 2 голосов

Старченко Анастасия, г. Керчь 0 голосов

Мошнякова Юлия, г. Керчь 1 голосов

Галенко (Еремина) Мария, г. Керчь-Симферополь 1 голосов

Анна Вишнивецкая, г. Евпатория 0 голосов

Оголь Елена Ивановна, г. Джанкой 1 голосов

Петрашенко Татьяна, г. Керчь 0 голосов

Шанских Анастасия, г. Феодосия 0 голосов

Удахина Юлия, с. Вилино 0 голосов

Кожемякина Светлана г. Феодосия 0 голосов

Чикова Лена, г.Феодосия 2 голосов

Бурдовицына Дарья г. Феодосия 0 голосов

Костина Татьяна г. Керчь 0 голосов

Костина Алена, г. Керчь 0 голосов

Маргарита Барташенко, Керчь 5 голосов

Ибраимова Эльвина, г.Керчь 0 голосов

Пишукова Любовь, г. Феодосия 1 голосов

Безкоровайная Анастасия. г. Феодосия 3 голосов

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