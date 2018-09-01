Голосование за лучшую невесту Крыма: Всекрымский FEST-невест — 2018

Поддержи участниц. Выбираем лучшую невесту Крыма.
В Крыму проходит фестиваль невест «FEST-невест — 2018», в котором принимают участие девушки из разных городов Крыма — Симферополь, Джанкой, Феодосия, Евпатория, Керчь и другие. Главной площадкой фестиваля станет Керчь. 9 сентября на улицах нашего города будет очень празднично и свадебно.
На протяжении всего дня участниц ждет незабываемый мото-пробег, организованный клубом «Грифоны», поезка на Лимузинах от компании «Стебловские лимузины», прогулка по Керченскому проливу на яхте, церемония возложения цветов на горе Митридат. Цветы участницам предоставлены администрацией магазина «Букетная мастерская». Здесь же невесты устроят флэшмоб и ради мира и любви — выпустят в небо белые шары, предоставленные магазином «Квиточка». Незабываемое автопати, шествие невест, творческие конкурсы, и долгожданный финал.
Читайте: В Керчи пройдет Всекрымский парад невест
Ведущая и организатор фестиваля в Керчи Наталья ПУШИНА, в Феодосии — Кристина ПОДЕРЕЦКАЯ. Фестиваль проводится при поддержке Керченского городского отдела культуры.
45 партнеров фестиваля любезно согласились быть частью огромного праздника в честь дня города Керчь.Каждая из участниц получит от наших партнеров подарочный сертификат и сладкий сюрприз.
Невеста, занявшая первое место получит торт от победительницы Битвы кондитеров Анны БАБЕНКО и интервью с журналистами КерчьИНФО, которое будет опубликовано на нашем сайте. Невеста, которая станет второй по итогам конкурса получит подарочный набор косметики «Домашний уход для волос» — от студии красоты МАРАФЕТ. И «серебряная невеста» заберет фруктовый букет от Виолеты АНДРЕЕВОЙ.
Награждение пройдет 9 сентября в ресторане «Галеон».
Определит победителя голосование на сайте КерчьИНФО. Поддержите участниц своим голосом. Голосование продлится 7 дней.
ВСЕКРЫМСКИЙ FEST-невест - 2018.
-
Макарова Валерия, г. Керчь4голосов
-
Чикова Наташа, г.Феодосия0голосов
-
Дмитриева Лолита.г.Феодосия0голосов
-
Годош Юлия Евгеньевна Г. Феодосия0голосов
-
Микаэла Облётова. Феодосия.1голосов
-
Ирина Нистор, г.Феодосия0голосов
-
Андреева Анастасия, г. Евпатория0голосов
-
Ланина Ольга г. Феодосия0голосов
-
Сидоренко Дарья,г.Керчь0голосов
-
Коноваленко Евгения г.Феодосия0голосов
-
Алла Муханова г.Феодосия0голосов
-
Зайченко Светлана г. Керчь4голосов
-
Петрашенко Татьяна, г. Керчь1голосов
-
Кушниренко Елена, г. Керчь44голосов
-
Кравченко Вероника, г. Керчь11голосов
-
Шевченко Марина, г. Керчь0голосов
-
Старченко Анастасия, г. Керчь.1голосов
-
Костина Елена, г. Керчь.1голосов
-
Зверева Дарья, г. Керчь2голосов
-
Лавренова Марина, г. Джанкой.0голосов
-
Рабош Янина, г. Джанкой25голосов
-
Железняк Анна, г. Керчь1голосов
-
Котова Алёна Олеговна, г. Феодосия0голосов
-
Симанчук Екатерина Николаевна, г. Феодосия1голосов
-
Кожемякина Светлана Андреевна0голосов
-
Анжелика Дмитриева, г. Феодосия0голосов
-
Кравченко Вероника Александровна, г. Керчь0голосов
-
Воробьева Екатерина Викторовна, г . Феодосия0голосов
-
Васильева Дарья Владимировна, г. Феодосия0голосов
-
Писанцева Елена Юрьевна, г. Керчь1голосов
-
Макарова Валерия Владимировна, г. Керчь1голосов
-
Рохмань Александра Александровна, г. Джанкой0голосов
-
Мамбетова Светлана, г. Джанкой1голосов
-
Еременко Елена Олеговна, г. Старый Крым1голосов
-
Новикова Светлана Николаенко, г. Керчь0голосов
-
Лазарь Александра, г. Керчь0голосов
-
Жарая Ирина Михайловна, г. Керчь1голосов
-
Исаченко Татьяна, г. Керчь5голосов
-
Чакирова Дарина, г. Керчь1голосов
-
Рыбина Анастасия Геннадиевна, г. Евпатория0голосов
-
Калмыкова Татьяна, г. Евпатория0голосов
-
Королева Наталья Анатольевна, г. Щелкино0голосов
-
Петрова Ольга , г. Симферополь0голосов
-
Драчева Мария г. Керчь3голосов
-
Зайченко Светлана, г. Керчь0голосов
-
Брундукова Виктория Федоровна, г. Керчь2голосов
-
Старченко Анастасия, г. Керчь0голосов
-
Мошнякова Юлия, г. Керчь1голосов
-
Галенко (Еремина) Мария, г. Керчь-Симферополь1голосов
-
Анна Вишнивецкая, г. Евпатория0голосов
-
Оголь Елена Ивановна, г. Джанкой1голосов
-
Петрашенко Татьяна, г. Керчь0голосов
-
Шанских Анастасия, г. Феодосия0голосов
-
Удахина Юлия, с. Вилино0голосов
-
Кожемякина Светлана г. Феодосия0голосов
-
Чикова Лена, г.Феодосия2голосов
-
Бурдовицына Дарья г. Феодосия0голосов
-
Костина Татьяна г. Керчь0голосов
-
Костина Алена, г. Керчь0голосов
-
Маргарита Барташенко, Керчь5голосов
-
Ибраимова Эльвина, г.Керчь0голосов
-
Пишукова Любовь, г. Феодосия1голосов
-
Безкоровайная Анастасия. г. Феодосия3голосов