Гонка под арками Крымского моста продолжается: «Кубок Черного моря» покидает Керчь

Керчане увидели настоящую гонку на парусах. Международный фестиваль «Кубок Черного моря».

Вчера вечером стартовал один из этапов Международного фестиваля парусных видов спорта «Кубок Черного моря». На керчеснкой набережной было многолюдно, как в праздничный день. 12 яхт приняли участие в гонке.

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Регата прошла под арками Крымского моста и вернулась к керченскому берегу. Эта гонка вчера могла и не состояться — днем море штормило. Но погода все же дала возможность участникам не нарушить график.

Сегодня по плану в 11:00 состоится новая гонка. Яхты покинут акваторию Керчи, снова пройдут под арками Крымского моста и направятся в Новороссийск. У керчан еще есть шанс полюбоваться парусниками.

«Кубок Черного моря» под арками Крымского моста

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