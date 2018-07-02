Google Maps подписал Крымский мост на украинском языке

Сервис Google Maps подписал Крымский мост на двух языках. Со стороны Тамани — на русском, а ближе к полуострову Крым — на украинском — «Кримський Мiст».

В Крыму уже отреагировали на ошибку Google Maps. Вице-премьер регионального правительства Дмитрий ПОЛОНСКИЙ назвал произошедшее рецидивом болезни.

Читайте: Студенты-транспортники России помогут строить Крымский мост

«Это как с эпидемиями различных заболеваний – когда кажется человеку, что он вирус победил, а затем вспышка, и все заново» — сказал чиновник журналистам РИА Новости.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.