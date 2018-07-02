Google Maps подписал Крымский мост на украинском языке

Сервис Google Maps подписал Крымский мост на двух языках. Со стороны Тамани — на русском, а ближе к полуострову Крым — на украинском — «Кримський Мiст».
В Крыму уже отреагировали на ошибку Google Maps. Вице-премьер регионального правительства Дмитрий ПОЛОНСКИЙ назвал произошедшее рецидивом болезни.
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«Это как с эпидемиями различных заболеваний – когда кажется человеку, что он вирус победил, а затем вспышка, и все заново» — сказал чиновник журналистам РИА Новости.