Google признал Крым частью России

В компании заявили, что прилагают все усилия для объективного изображения спорных регионов.

Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у ряда пользователей Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google-карт на устройствах с операционной системой iOS видела неверную информацию. Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов», — сказали ТАСС в пресс-службе компании.

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Ранее в Госдуме инициировали проверку в связи с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова на картах Google. Позднее Google признал, что небольшое количество пользователей ее карт «могут видеть некорректную информацию». При этом директор Google по взаимодействию с органами государственной власти в России Марина ЖУНИЧ на встрече с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием ПИСКАРЕВЫМ сообщила, что ошибка в ближайшее время будет исправлена. Она заверила, что эта ситуация является следствием технического сбоя и не имеет под собой политической основы.