Горожане вернулись к обычной жизни: режим ЧС в Армянске снят

Режим чрезвычайной ситуации в Армянске был снят вчера в 15:00. Об этом сообщила Крымскому информационному агентству пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым со ссылкой на его руководителя Сергея ШАХОВА.

По его словам, все мероприятия, необходимые при функционировании ЧС, выполнены в полном объеме.

Решение о снятии режима чрезвычайной ситуации принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Армянска.

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«Да, режим ЧС отменен. В понедельник-вторник дети начнут возвращаться из санаторно-курортных учреждений Крыма и приступят к учебе», — подтвердил глава администрации города Василий ТЕЛИЖЕНКО.

Накануне возвращения детей власти Армянска с жителями провели субботник.

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