В последние несколько дней на территории полуострова Крым бушует непогода. Синоптики то и дело прогнозируют возникновение ливней, гроз, шквальных ветров
ГУП РК «Крымэнерго» напоминает: в связи с сохраняющимися неблагоприятными погодными условиями возможно повреждение линий электропередач.
Сообщайте об отключениях на «горячую линию» ГУП РК «Крымэнерго».
Горячие линии Крымэнерго
- 8 800 50 60 007 — с мобильного
- 0 800 50 60 007 — со стационарного
- +7 978 993 69 51 — номер для приема SMS-информации об аварии (указывайте населенный пункт и адрес)
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Также ГУП РК «Крымэнерго» напоминает правила безопасности. В штормовую погоду будьте особенно внимательны!
- Приближаясь к воздушной линии электропередачи, убедитесь, что на вашем пути нет провисших и оборванных проводов.
- Обнаружив упавшие опоры, оборванные или провисшие провода, немедленно сообщите о случившемся на «горячую линию» ГУП РК «Крымэнерго» либо вызовите пожарных и спасателей по телефону 101 (01), единую службу спасения 112
- Не прикасайтесь к провисшим и оборванным проводам воздушных линий электропередачи.
- Крайне опасно подходить к проводу, лежащему на земле, ближе, чем на 8 метров: даже после обрыва провод может оставаться под напряжением. Если вы случайно оказались в зоне шагового напряжения, помните: нельзя отрывать подошвы от поверхности земли. Удаляться от провода нужно «гусиным шагом»: пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.