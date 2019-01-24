Горящие танкеры сносит к Крымскому мосту

Дрейфовавшие в Черном море, горящие суда «Маэстро» и «Канди», движутся в сторону Керченского пролива. Об этом сообщает источник в экстренных службах Крыма агентству ТАСС.

К началу пожара на танкерах содержимое горячего исчислялось в 4500 тонн сжиженного газа. Более двух суток не удавалось потушить пожар на судах, т.к. продолжалось горение нефтепродуктов. В среду начался дрейф горящих судов в сторону берега.

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«Со скоростью около 0,5 мили танкера дрейфуют в сторону Керченского пролива. Дрейф контролируемый. Если возникнет угроза судоходству, суда будут взяты на буксир», — сообщает источник агентства.

На данный момент огонь на судах частично удалось потушить.