Горящие в Керченском проливе суда нелегально перегружали нефть

Страшный пожар на судах в Черном море возник при нелегальной перевалке топлива между двумя танкерами.

Анатолий ЦУРКИН, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму», что неконтролируемая перевалка грузов возле Крыма происходит уже несколько лет. Это связано с тем, что суда, у которых осадка более 8 метров, не могут заходить в акваторию Керченского пролива из-за того, что глубина его ограничена 8 метрами. Но так как с акватории Азовского моря поступает большое количество грузов, судам с малой осадкой приходится уходить в нейтральные воды и перегружать всё на суда большей вместимости.

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«Законы Российской Федерации не распространяются на суда, находящиеся за пределами границы России. А суда в нейтральных водах находятся практически постоянно. То есть, по факту на них происходит незаконная перевалка, поскольку на этих кораблях перекачка нефти невозможна в стационарных условиях, и никакого контроля за этим нет», — подчеркнул глава ассоциации.

Помимо этого ЦУРКИН рассказал, что такие суда редко заходят в порты, и потому проверить их техническое состояние невозможно.

Как сообщалось ранее, 21 января в нейтральных водах Керченского пролива возник пожар на танкерах «Маэстро» и «Канди» во время передачи топлива с борта на борт.