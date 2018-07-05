Госдума признала памятной датой день принятия Крыма в состав Российской империи

Государственная дума приняла поправки к закону «О днях воинской славы и памятных датах России», в соответствии с которыми памятной датой признается день принятия Крыма, Кубани и Тамани в состав Российской империи – 19 апреля в 1783 году. Депутаты сегодня рассмотрели проект в первом чтении. Об этом сообщает Крыминформ.

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«Законопроектом устанавливается новая памятная дата России – 19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В её названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую», – говорится в пояснительной записке к документу.

Инициаторами внесения поправки в законопроект «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» стала группа членов Совета Федерации, а также депутаты Госдумы.

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