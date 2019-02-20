Госкомрегистр оформил 195 га земли в собственность керченского музея

В Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым оперативно оформили в республиканскую собственность земельный участок под комплекс сооружений Керченской крепости. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Земельный участок с видом разрешенного использования «историко-культурная деятельность» расположен на мысе Ак-Бурун на берегу Керченского пролива в самой узкой его части. Крепость была там построена в XIX веке для охраны южных рубежей Российской империи», – сообщил глава Госкомрегистра Александр Спиридонов.

Читайте: Какие меры принимают для сохранения Пританея? (ФОТО)

Объект недвижимости площадью более 195 га будет передан в постоянное бессрочное пользование ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник». Всего на данный момент Госкомрегистр оформил более 200 объектов недвижимости музея.