Госкомрегистр оформил два участка для размещения полигонов ТКО в Ленинском районе

Специалисты Ленинского районного отдела Госкомрегистра оформили договоры аренды двух земельных участков, расположенных в посёлках Багерово и Ленино. Они предоставлены МУП Ленинского района «Управление жилищно-коммунального хозяйства» для размещения полигонов твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

Оба участка, площадь которых составляет 109 518 и 112 450 кв. м соответственно, находятся в муниципальной собственности.

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Кроме того, в январе этого года зарегистрировали земельный участок площадью 1 810 кв. м, расположенный под зданием Районного дома культуры «Горизонт» в посёлке Ленино.