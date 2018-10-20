Госпитализирован ещё один пострадавший после трагедии в Керчи

Ещё один студент, который пострадал при взрыве и стрельбе в Керченском колледже, оказался госпитализирован после повторного обращения за медицинской помощью. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма в субботу.
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«Продолжают поступать те, кто раннее отказался от помощи. В РДКБ (Республиканская детская клиническая больница в Симферополе – ред.) добавился 16-летний парень, с травмами легкой степени тяжести», — сказала представитель Минздрава Крыма.
На данный момент в медицинских учреждениях Керчи и Симферополя находятся на лечение 23 человека, а еще 23 перевезли из крымских больниц в медучреждения Москвы и краснодарского края.