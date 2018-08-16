Гости из Италии под впечатлением от Керчи и Крымского моста

Сегодня в город Керчь вместе со своей женой приехал гость из Италии Вито Коменчини — депутат от партии, набравшей на выборах большинство голосов. Партия «Лига Севера» активно борется с антироссийскими санкциями.

По словам самого Вито, он приехал к нам в город, воспользовавшись тем, что сейчас находится в отпуске. Он, вместе со своей женой, отдыхал в Анапе с её родственниками и решил приехать в Керчь, так как узнал, что в городе существует Сообщество итальянцев Крыма, председателем которого является Джулия Джакетти-Бойко. Сообщество активно развивает российско-итальянские отношения, и одним из важнейших этапов их развития был приезд Вито Коменчини.

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Депутат поделился с КерчьИНФО своими впечатлениями от знакомства с Джулией Джакетти и остальными членами сообщества итальянцев Крыма:

«Мне было очень приятно познакомиться с Джулией и остальными членами ассоциации. Было приятно, что итальянцы Крыма пытаются сохранить историю и язык своих предков. Для нас всегда было важно видеть, что итальянцы, которые находятся извне, пытаются сохранить свою культуру. Со своей стороны, мы будем пытаться помочь итальянцам Крыма в их нуждах и тех проектах, которые будут проводиться для сотрудничества наших стран».

Вито рассказал, что итальянцам интересно было бы развивать в Крыму туризм, кулинарию и сельское хозяйство, однако перед ними стоит огромная проблема – это проблема логистики. Чтобы приехать в Крым, нужно лететь через Москву, затем добираться до места назначения автомобильным транспортом. В связи с этим, развитие бизнеса в Крыму для итальянцев становится затруднительным. Депутат будет добиваться нормализации российско-итальянских отношений и получения виз для жителей Крыма.

Вито участвовал в международном экономическом форуме в Ялте, который проводится ежегодно с 2015 года, и рассказал, что это было шагом для манифестации о поддержке России и Крыма, и сотрудничества между Европой и Россией.

Вито Коменчини желает городу Керчи и его жителям экономического развития, мирного неба над головой и принятия Европой Крыма.

На депутата Керчь произвёл незабываемое впечатление, так как это древнейший город, полный истории и культуры. Также для него было интересно увидеть собственными глазами Крымский мост, о котором все говорят.

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