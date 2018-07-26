Гостиницы, санатории и пляжи забиты людьми: Крым принял 3 миллиона отдыхающих

С начала 2018 года туристический поток людей, направляющихся в Республику Крым вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Вести-Крым» в пресс-службе Министерства курортов и туризма Республики Крым.

По состоянию на 25 июля 2018 года в Крыму отдохнули 3 281,6 тыс. туристов.

Больше всего туристов привлекает Крымский мост, по которому уже проехало более 1 миллиона автомобилей, а въездной поток в Крым составил 600 тысяч машин.

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Также сообщается, что санатории и гостиницы в среднем заполнены на 75,5 %, в то время, как в прошлом году эта цифра составляла 66,1 %.

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