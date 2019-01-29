Готовь сани летом, а пляжи зимой – в Керчи готовятся к курортному сезону

Еще не закончилась зима, а уже начались подготовительные работы к курортному сезону в Керчи. Об этом сообщает глава администрации города Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в «Facebook».

«Практика подготовки к курортному сезону, начиная с 1 марта, доказала свою неэффективность. Поэтому было принято решение начать подготовительные работы раньше. А, вообще, все ответственные лица должны работать в этом направлении круглый год», — подчеркнул глава администрации.

Было проведено собрание под руководством заместителя главы администрации Керчи Рената ДЖАПАРОВА совместно с пользователями городских пляжных территорий.Обсуждались вопросы подготовки к открытию двух пляжных территорий в Героевском, трех — на Аршинцевской косе и одной на пляже «Московский».

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Министерство курортов и туризма Республики Крым разработало план основных мероприятий по подготовке к курортному сезону. В связи с ним техническая готовность пляжей должна быть осуществлена до 1 мая, а их полная готовность и оформление паспорта пляжной территории – к 1 июня 2019 года. На каждой пляжной территории должны быть размещены информационные табло, на которых будут отображаться данные о пользователе, режим работы пляжа, функциональное назначение пляжа, телефоны горячих линий администрации города и Министерства курортов и туризма.

Также на собрании был поднят важный вопрос об организации вывоза мусора и обеспечения своевременной уборки морского побережья. На данный момент услугу по вывозу ТКО оказывает ГУП РК «Крымэкоресурсы». Пользователям пляжей напомнили о необходимости своевременного заключения договоров с этим предприятием.

После совещания Ренат ДЖАПАРОВ произвел выездную встречу с пользователями пляжей в Героевском и на Аршинцевской косе. При осмотре территории были обозначены проблемные вопросы и обговорены пути их реализации