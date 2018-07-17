Готовь сани летом: в детских садах и школах Керчи началась подготовка к отопительному сезону

В Керчи полным ходом идет подготовка к будущему отопительному сезону. В детских садах и школах города ведется ремонт и замена сетей отопления.

Как сообщил сегодня на аппаратном совещании в Керченской городской администрации начальник Управления образования города Виктор ДАХИН, на данный момент в некоторых учебных заведениях уже завершены все ремонтные работы, в других — продолжаются или только планируются.

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Так, особое внимание уделяется школам №1, №23 и №26. Среди детских садов «под прицел» попали учреждения под номерами 6, 46, 28, 53 и 60.

Виктор ДАХИН заверил всех присутствующих, что к отопительному сезону все учебные учреждения города будут готовы.

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