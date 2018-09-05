Готовность первой очереди трассы «Таврида» составляет 72% (ВИДЕО)

Общая готовность «Тавриды» сегодня — 38%.

В рамках пресс-тура по трассе «Таврида» и автоподходов к Крымскому мосту председатель Госкомитета дорожного хозяйства РК Сергей КАРПОВ рассказал журналистам КерчьИНФО о состоянии работ на сегодня:

«Строительство автоподходов находится в завершающей стадии. Сдача объекта в конце 18 года. Сейчас открыто рабочее движение для транспорта, кроме грузового. С 1 числа начались работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона»

Также Сергей Карпов рассказал о работах по строительству трассы «Таврида». На 1-4 этапах от Керчи до Симферополя — это 190 км трассы — уложено 105,3 км асфальтобетона в двухполосном исполнении. Готовность первой очереди «Тавриды» составляет уже 72%.

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В рамках второй очереди строительства уложено порядка 55 км в двухполосном исполнении.

Подробный комментарий председателя Госкомитета смотрите в нашем сюжете.

Готовность трассы «Таврида»

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